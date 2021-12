Spiel durch Doppelschlag gedreht: Streichsbier spricht U 18 "großes Kompliment" aus

Die deutsche U 18 hat im letzten Spiel des Jahres den zweiten Sieg im dritten Auftritt beim Winterturnier in Israel eingefahren.

Drei Spiele, zwei Siege: Die deutsche U 18 wusste beim Winterturnier in Israel zu gefallen. Getty Images

In Shefayim setzte sich das Team von DFB-Coach Guido Streichbier mit 3:1 (0:0) gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durch.

"In Halbzeit eins haben wir uns schwer getan, nach der Pause wurde es, trotz der weiter widrigen Bedingungen und des Rückstands, besser", erklärte Streichsbier hinterher auf der Verbandsseite: "Spiele wie das heutige gewinnt man nur, wenn eine positive Dynamik in der Gruppe steckt, wenn man bereit ist, so einen Schlagabtausch anzunehmen. Von daher möchte ich der Mannschaft ein großes Kompliment machen, wie sie sich das Spiel gekrallt hat."

Doch der Reihe nach: Ali Elmarmri hatte die Vereinigten Arabischen Emirate nach 64 Minuten in Führung gebracht. Anschließend drängte der DFB-Nachwuchs auf den Ausgleich - und drehte die Partie binnen sechs Minuten sogar. HSV-Talent Tom Sanne erzielte als Joker den Ausgleich (71.), Augsburgs Aaron Zehnter markierte das 2:1. Der ebenfalls zur Pause eingewechselte Niklas Niehoff von Holstein Kiel setzte kurz vor dem Ende den 3:1-Schlusspunkt (85.).

Das sind wertvolle Erfahrungen, die die Jungs aus solchen Duellen mitnehmen können. Guido Streichsbier

Der DFB-Nachwuchs beendete das Turnier in Israel folglich mit sechs Punkten aus drei Partien. Zum Auftakt hatte die Streichsbier-Elf mit 1:3 gegen Russland verloren. Anschließend steigerte sich die deutsche Mannschaft und wies den israelischen Gastgeber beim 5:0 in die Schranken.

"Kann den Jungs in der Zukunft nur helfen"

"Das sind wertvolle Erfahrungen, die die Jungs aus solchen Duellen mitnehmen können", betonte Streichsbier: "Wir spielen nicht allzu oft gegen Mannschaften wie die VAE. Da passieren auch mal unerwartete Dinge - dann bei sich zu bleiben, ist wichtig und kann den Jungs in der Zukunft nur helfen. Deshalb macht man solche Reisen, deshalb spielen wir beim Winterturnier mit."

Ver. Arab. Emirate Saeed Salem Almaqdami - Saif Yaqoot Aljuraisji, Khamis Ahmed Al Monsoori, Ahmad Malalla Yadoo, Jamal Khalifa Al Saadi - Ali Abdulaziz Abdullah, Rashed Mohamed Abdolghafoor, Mohammad Fuad Ayoun, Mohamed Khalil Ahmed, Mohamad Ahmed Alyammahi - Ali Elmarmri Ver. Arab. Emirate Aufstellung Saeed Salem Almaqdami - Saif Yaqoot Aljuraisji, Khamis Ahmed Al Monsoori, Ahmad Malalla Yadoo, Jamal Khalifa Al Saadi - Ali Abdulaziz Abdullah, Rashed Mohamed Abdolghafoor, Mohammad Fuad Ayoun, Mohamed Khalil Ahmed, Mohamad Ahmed Alyammahi - Ali Elmarmri Trainer: Al-Zaabi Deutschland Weiß - Tolba, Morgalla, Seifert, Zehnter - Dell'Erba, Tohumcu, Wagbe, Kojic, Kaygin - Kasper Deutschland Aufstellung Weiß - Tolba, Morgalla, Seifert, Zehnter - Dell'Erba, Tohumcu, Wagbe, Kojic, Kaygin - Kasper Trainer: Streichsbier Spielinfo Stadion National Team Complex Spielinfo Anstoß 17.12.2021, 11:00 Uhr Stadion National Team Complex Shefayim

Für die deutsche U 18 ist damit das Jahr 2021 beendet, vom 20. bis 30. März 2022 steht der nächste Lehrgang auf dem Programm. Am 24. und 27. März warten zwei herausfordernde Duelle mit Frankreich.