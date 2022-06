Dank Hrustic und Irvine: Australiens WM-Traum lebt weiter

Australien zieht in das interkontinentale Entscheidungsspiel um das vorletzte WM-Ticket ein. Die Socceroos bezwangen dank eines späten Hrustic-Tores die Vereinigten Arabischen Emirate 2:1.

Nach dem Abschluss der europäischen WM-Qualifikation geht es in Katar um die letzten Plätze für die Endrunde. Während die Teilnahme an dieser für die Australier schon fast gewöhnlich ist (seit 2006 bei jeder WM vertreten), wäre es für die Vereinigten Arabischen Emirate ein großer Traum: Nur 1990 buchte das Land bislang das WM-Ticket.

Der Gegensatz spiegelte sich auch von Beginn an im Spiel wider. Die Australier, bei denen der Frankfurter Hrustic und der St. Paulianer Irvine in der Startelf standen, übernahmen sofort die Spielkontrolle - auch, weil die VAE sich tief in die eigene Hälfte zurückzogen.

Da die Socceroos mit den leidenschaftlich auftretenden Emiraten große Probleme hatten, kreierten sie im ersten Durchgang keine einzige Torchance. Anders sah dies auf der Gegenseite aus: Die Vereinigten Arabischen Emirate setzten immer wieder Nadelstiche über Harib Abdalla Suhail - der Linksaußen verpasste bei einem dieser Gegenstöße aber die Führung (36.). Aus diesem Grund ging es torlos in die Kabinen.

Irvine steht nach der Pause im Mittelpunkt

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich wenig am Spielgeschehen. Allerdings zeigten sich die Australier effizient und nutzten gleich ihre erste Möglichkeit zur Führung: Irvine schob den Ball aus wenigen Metern ins Netz (53.). Wer jetzt dachte, dass das Spiel nun seinen erwarteten Lauf nehmen würde, sah sich getäuscht. Die VAE schlugen postwendend nach einem Luftloch von Irvine in Person von Caio Canedo zurück (57.).

Der St. Paulianer sollte in den folgenden Minuten nochmal im Mittelpunkt stehen. Nach seiner Hereingabe verzog Goodwin nur knapp (62.). Im Anschluss flachte die Partie wieder ab, bis Joker Mclaren nach feiner Vorarbeit von Hrustic an Khalid Eisa scheiterte (79.).

Hrustic trifft zur Entscheidung

Obwohl die Australier in der Schlussphase kein Risiko mehr eingingen, traf Hrustic noch zur Entscheidung. Nach einem abgewehrten Eckball sorgte der Frankfurter mit einem abgefälschten Volleyschuss für die Entscheidung - 2:1 (84.).

Während der Traum für die Vereinigten Arabischen Emirate von der ersten WM-Teilnahme seit 1990 geplatzt ist, sind die Socceroos nur noch einen Sieg von der WM-Endrunde entfernt: Am 14. Juni spielen sie gegen Peru um das vorletzte Ticket.