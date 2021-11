Okereke eiskalt: Venedig verschärft die Roma-Lage

Die Talfahrt der AS Roma fand auch am 12. Spieltag der Serie A ihre Fortsetzung: Bei Aufsteiger FC Venedig unterlag die Elf von Trainer José Mourinho mit 2:3.

Allerdings hatte die Roma weiterhin mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen, was sich besonders in der Defensive zeigte. Denn Vina, Calafiori, Spinazzola und Smalling fehlten erneut, so dass sich Mourinho gezwungen sah, auf eine Dreierabwehrkette zu setzen.

Dies machte sich gleich zu Beginn negativ bemerkbar. Nach einer Freistoßflanke von Aramu fand Caldara die Lücke zwischen zwei Gegenspielern und traf aus kurzer Distanz zur Führung für den Underdog (3.). Doch die Roma biss sich in die Partie und wähnte sich in der 9. Minute kurz vor dem Ausgleich, doch der VAR kassierte eine Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Gianluca Aureliano.

Flott ging es fortan zur Sache, die Roma drückte, Venedig startete immer wieder gefährliche Konter. Kurz vor der Halbzeit drehte die Roma dann das Ergebnis: Zunächst verwandelte Shomurodov einen Abpraller (43.), Sekunden vor dem Pausenpfiff setzte sich dann Abraham resolut durch und traf zum 2:1 für die Roma (45.+2).

Elfmeter für Venedig bleibt bestehen - Okereke tanzt Rui Patricio aus

Doch nicht das Mourinho-Team mit der Führung im Rücken, sondern der Aufsteiger fand besser in die zweite Hälfte. Und kam in der 65. Minute zum Ausgleich. Nach einer Flanke soll Cristante Caldara im Strafraum unfair zu Fall gebracht haben. Der VAR bestätigte den Pfiff, Amaru trat an und verwandelte sicher. Und dies war noch nicht der Schlusspunkt: In der 74. Minute schickte Ampadu Okereke steil. Der Nigerianer enteilte der Roma-Abwehr, eilte alleine auf Rui Patricio zu und verludt den Roma-Keeper eiskalt.

Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Zwar gab es hüben wie drüben noch einige gute Chancen auf ein Tor, doch die beiden Torhüter ließen sich nicht mehr überwinden. Und wenn, dann stand das Aluminium im Weg - wie beim Versuch von Venedigs Henry, der in der Nachspielzeit an der Querlatte scheiterte. Die Roma hat damit nur eines ihrer letzten sieben Pflichtspiele gewonnen.