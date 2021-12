Trotz Morata-Treffer: Unkreatives Juventus lässt Punkte in Venedig liegen

Nach einem uninspiriertem Auftritt der Alten Dame haben sich der FC Venedig und Juventus Turin die Punkte geteilt. Die Champions-League-Plätze sind für Juve weiter ein ganzes Stück entfernt.

Die Partie begann mit einem frühen Rückschlag für die Gäste aus Turin: Nach nur zwölf Minuten musste Kapitän und Top-Stürmer Dybala angeschlagen ausgewechselt werden. Trotzdem war die Alte Dame in der Anfangsphase die bessere Mannschaft. Venedig stand tief, hatte aber offensiv nichts anzubieten. Der beste Chance der Anfangsphase war ein Fernschuss Cuadrados in der 16. Minute.

Morata knackt den Abwehrriegel

In der Folge fehlte es den dominanten Gästen im letzten Drittel aber auch an Ideen. Juve biss sich an Venedigs Hintermannschaft die Zähne aus, bis Morata den Abwehrriegel knackte: Nach Hereingabe von Pellegrini bugsierte er die Kugel mit dem Oberschenkel ins Netz (32.).

Von Venedig kam offensiv in der ersten Hälfte kaum etwas, abgesehen von einem Fernschuss von Crngoj (39.) tauchten die Gastgeber kaum in der gegnerischen Hälfte auf. So ging es mit dem 1:0 in die Pause.

Aramu bestraft passives Juve

Die Hausherren kamen mutig aus der Kabine, von Juventus war zu Beginn der zweiten Hälfte kaum etwas zu sehen. Immer wieder kombinierte sich Venedig vor den Turiner Strafraum, fand hier jedoch keine Lösungen. Schließlich fasste sich Aramu ein Herz und hämmerte den Ball trocken zum 1:1 ins linke untere Eck (55.).

Juventus wurde in der Folge wieder stärker und hatte mehr Spielanteile, im letzten Drittel fehlte es den Gästen aber an Kreativität. Venedig verteidigte in dieser Phase diszipliniert. Die beste Chance durch Bernadeschi konnte Romero mit einer Glanzparade vereiteln (66.).

Anschließend passierte auf beiden Seiten wenig: Venedig schien mit dem Remis zufrieden, Juve fand keine Lösungen. Obwohl die Alte Dame in den Schlussminuten nochmal aufdrehte, konnten die Turiner das Unentschieden nicht mehr abwenden. So endete die Partie mit 1:1, die Champions-League-Plätze bleiben für Juve so in weiter Ferne.

Der FC Venedig ist am nächsten Spieltag bei Sampdoria Genua zu Gast, für Juve geht es zum FC Bologna.