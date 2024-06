Gytkjaers Tor lässt die Lagune beben: Venedig kehrt in die Serie A zurück

Der FC Venedig kehrt durch einen 1:0-Sieg im Rückspiel der Aufstiegsduelle gegen US Cremonese nach zwei Jahren in die Serie A zurück. Christian Gytkjaer erzielte den goldenen Treffer, nachdem das Hinspiel noch ohne Tore geendet war.

19 Jahre lang musste Venedig auf italienischen Spitzenfußball verzichten, ehe dem FC Venedig in der Saison 2020/21 endlich wieder der Aufstieg in die Serie A gelang. Nach nur einem Jahr in der Liga mit berühmten Klubs wie Inter, Milan und Juventus ging es als Tabellenletzter jedoch sofort wieder zurück ins Unterhaus, das Niveau war zu hoch.

Für die erneute Rückkehr brauchten die Tifosi in der Lagunenstadt nun deutlich weniger Geduld: Am Sonntagabend setzte sich Venedig zuhause mit 1:0 im Rückspiel der Aufstiegsrunde gegen US Cremonese durch. Da das Hinspiel mit einem torlosen Remis endete, spielen die Geflügelten Löwen ("I Leoni alati") in der kommenden Saison wieder in der Serie A gegen die Granden aus Mailand, Turin und Rom. Während Cremonese über den verpassten sofortigen Wiederaufstieg trauerte, feierten die Venezianer die Rückkehr ins Oberhaus nach diesmal nur zwei Jahren und brachten den Canale Grande zum Beben.

Venedig verpasst direkten Aufstieg nur knapp

Die Voraussetzungen für den Aufstieg waren schon im Laufe der Saison gegeben. Das Team um dem Ex-Bundesliga-Profi Joel Pohjanpalo (u.a. Düsseldorf, Leverkusen, HSV) spielte in der Serie B stark auf, verpasste jedoch die direkten Aufstiegsplätze knapp - auf Meister Parma fehlten am Ende sechs, auf den Zweiten Como drei Punkte.

In den Play-offs um den dritten Aufstiegsplatz, für den sich die sechs Mannschaften zwischen drittem und achtem Platz qualifizieren, hatte man als Dritter jedoch die beste Ausgangslage: Venedig war sicher für das Halbfinale qualifiziert und traf auf den nominell schwächsten Gegner.

Gytkjaer wird zum Aufstiegs-Helden

Nach dem letztlich souveränen 3:1-Sieg nach Hin- und Rückspiel gegen Palermo FC stand nun der Showdown gegen Absteiger Cremonese an, der sich zuvor gegen US Catanzaro durchgesetzt hatte an. Und die Spannung wurde durch das 0:0 im Hinspiel nur noch größer. Im Stadio Pierluigi Penzo in Venedig musste die Entscheidung fallen, ein Tor konnte bereits über Aufstieg oder Nicht-Aufstieg entscheiden.

In einem so umkämpfen wie zerfahrenen Spiel waren es schließlich die Geflügelten Löwen, die dieses eine Tor schossen: Ein Linksschuss von Christian Gytkjaer (ehemals TSV 1860 München) auf Vorlage des US-Talents Gianluca Busio in der 34. Minute brachte Venedig in Führung. Cremonese wehrte sich nach Kräften gegen den Rückstand, sammelte ein deutliches Plus in Ballbesitz und Torabschlüssen - doch es reichte am Ende nicht. Gefeiert wurde in der Stadt des Mondes: Venedig.