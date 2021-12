Veljkovics "Skorpionstich" bei Werners Debüt - Fortuna überrascht am Böllenfalltor

Ole Werner feierte bei Werder ein optimales Debüt, Milos Veljkovic gelang gegen Aue ein Traumtor. Düsseldorf überraschte in Darmstadt, die Lilien verpassten damit die Tabellenspitze. Der FC St. Pauli empfängt Schalke 04 zum Topspiel der 2. Liga am Samstagabend.

Werders neuer Trainer Ole Werner nahm zwar nicht viele personelle, dafür aber eine taktische Änderung vor, gegen Aue (mit Dotchev für den Gelb-gesperrten Coach Hensel am Seitenrand) starteten die Norddeutschen mit einer Dreierkette. Sein Team war von Beginn an tonangebend: Schmid sorgte mit seinem ersten Tor für Bremen für die Führung, der feine Schlenzer in der 7. Minute wurde später noch klar getoppt. Mit einer Art "Scorpion Kick" traf Veljkovic (19.) spektakulär zum 2:0 - Traumtor! Kurios: Schmid und Veljkovic waren die beiden Neuen, die Werner gebracht hatte. Beinahe wäre Bittencourt nach gut einer halben Stunde der frühzeitige K.o. gelungen, der Pfosten rettete überforderte Auer. Kurz nach der Pause beseitigte aber Ducksch mit dem 3:0 letzte Zweifel, Füllkrug legte in der 57. Minute nach. Der Rest war ein Schaulaufen, Bremen fuhr einen völlig verdienten Sieg ein und wittert ein wenig Morgenluft.

Hennings beendet seine Torflaute in Darmstadt furios

Vier Siege in Serie hatte Darmstadt gefeiert und ging somit gegen kriselnde Düsseldorfer als Favorit ins Spiel. Gjasula traf schon nach einigen Sekunden per Kopf den Pfosten, doch dann legte ausgerechnet Hennings los. Der Angreifer beendete nicht nur seine sechs Spiele währende Torflaute in der 16. Minute, sondern legte mit einem strammen Schuss in der 41. Minute sogar nach - 2:0 für die Fortuna zur Pause. Der SVD legte danach einen Zahn zu, Mehlem und Tietz näherten sich an. Doch stattdessen gelang Narey in der 76. Minute der dritte Fortuna-Treffer, das 1:3 per Elfmeter von Tietz kam zu spät für die Hessen. Damit verpassten die Lilien die vorübergehende Tabellenführung.

Nürnberg - Kiel

Bis Ende Oktober war der Club der einzige Profiklub in Deutschland, der in Punktspielen diese Saison noch ungeschlagen war. Doch nachdem die Serie beim 0:2 in Darmstadt riss, folgten im Max-Morlock-Stadion zwei weitere Niederlagen. Verliert der FCN gegen Holstein Kiel auch die dritte Partie in Serie zuhause, wäre der negative Vereinsrekord eingestellt. Mit dem 2:1-Erfolg gegen Bremen im Rücken will Holstein Kiel bei den Franken am Samstagmittag (13.30 Uhr) den nächsten Schritt raus aus dem unteren Tabellendrittel machen.

Sandhausen - Paderborn

Alois Schwartz dürfte gute Erinnerungen an den SC Paderborn haben. 2015 feierte er mit dem SV Sandhausen dort einen 6:0-Erfolg - bis heute der Rekordsieg der Kurpfälzer in der 2. Liga. Sechs Jahre später dürfte der SVS-Coach dieses Kunststück kaum wiederholen können, als Tabellenvierter bewegt sich Paderborn in ganz anderen Regionen als das Team vom Hardtwald. Doch dort wittert man am Samstag seine Chance, zumal Paderborn nach der fünften Gelben Karte auf Top-Torjäger Sven Michel verzichten muss.

Rostock - Ingolstadt

Seit fast zehn Jahren wartet Ingolstadt auf einen Dreier an der Ostsee. Vieles spricht dafür, dass sich das auch am Samstagmittag nicht ändert. Weil sich die Schanzer trotz einer engagierten und phasenweise guten Leistung auch beim HSV (1:3) nicht belohnen konnten, setzte sich die Talfahrt mit zuletzt acht Niederlagen und nur zwei Remis ungebremst fort. Die Kogge will derweil ein Zeichen setzten und vergibt die Tickets für die nur 1000 zugelassenen Zuschauer "an Menschen in Not und sozial Schwache, aber auch an Berufsgruppen zu verteilen, die gerade jetzt vieles in der Krise schultern müssen".

St. Pauli - Schalke

Manuel Neuer stand im Tor, der 17-jährige Julian Draxler erzielte das 2:0 und für den Führungstreffer sorgte Raul - beim Gedanken an das letzte Spiel gegen den FC St. Pauli dürfte bei jedem S04-Anhänger Wehmut aufkommen - auch wenn die Partie wegen des Spielabbruchs nach einem Becherwurf kurz vor Schuss ein unrühmliches Ende fand. Doch das Jahr 2011 ist längst vergangen und die Realität inzwischen eine andere. Selbst ins Top-Spiel am Samstagabend (20.30 Uhr) geht Königsblau nicht als Favorit. Spitzenreiter St. Pauli hat die herbe 0:4-Niederlage gegen Darmstadt überwunden und die Tabellenführung mit Siegen gegen Sandhausen (3:1) und Nürnberg (2:3) verteidigt. Schalke bietet sich aber die große Chance, den Rückstand auf die Hamburger von sechs auf drei Punkte zu halbieren.

Es waren noch andere Zeiten, als Raul im Trikot des FC Schalke beim letzten Duell am Millerntor auflief . Sein Gegenspieler: Max Kruse. imago sportfotodienst

Hannover - Hamburg

In Hannover gibt es am Sonntag (13.30 Uhr) ein weiteres Trainerdebüt an diesem Spieltag. Christoph Dabrowski, bisher U-23-Coach der 96er, übernimmt interimsweise nach der Trennung von Jan Zimmermann. Für den 43-jährigen Ex-Profi hätte es dankbarerer Aufgaben gegeben als den HSV, der seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen ist. Interessantes zum Nordduell gibt es aus der Statistikabteilung: Die beiden letzten Duelle in Hannover endeten 1:1 und 3:3, doch keiner der acht Torschützen aus den letzten beiden Jahren ist noch da.

Heidenheim - Regensburg

Mit zuletzt zwei Siegen hat sich der 1. FC Heidenheim in der Tabelle nach oben geschlichen. Ein weiterer großer Sprung könnte mit einem Dreier gegen Jahn Regensburg gelingen: Die Elf von Frank Schmidt würde bis auf einen Punkt an den Tabellendritten heranrücken. Doch der Jahn will an die Vergangenheit anknüpfen, denn einst war der FCH sein Lieblingsgegner. Die ersten fünf Zweitligaduelle gingen alle an Regensburg, dafür holte der SSV aus den vergangenen drei Spielen nur einen Punkt.

Dresden - Karlsruhe

Dynamo Dresden und der Karlsruher SC zusammen in der 2. Liga - lange ging das in den letzten Jahren nie gut. Ein Team war jüngst immer ein Aufsteiger - wie aktuell Dresden -, der jeweils andere stieg am Ender der Saison ab. So geschehen 2012 und 2017 als der KSC den Gang in die 3. Liga antreten musste, 2014 und 2020 war Dynamo Dresden dran. Am Sonntag treffen sich beide wieder. Setzt sich die Serie am Saisonende fort, wäre Karlsruhe wieder fällig. Doch noch steht die Elf von Trainer Christian Eichner im gesicherten Mittelfeld, vielmehr hat Dynamo im Tabellenkeller zu kämpfen. Der 1:0-Erfolg gegen Düsseldorf vor zwei Wochen hat nicht die erhoffte Wende eingeleitet, es folgte ein 1:3 in Regensburg - die zehnte Niederlage aus den vergangenen zwölf Punktspielen.