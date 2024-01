Velimir Petkovic unzufrieden mit Nationalteam von Russland

Während die Handball-Elite in Deutschland zur Handball-Europameisterschaft zusammenkommt, haben die suspendierten Nationen Russland und Belarus gemeinsam mit dem Iran einen "Freundschaftspokal" ausgespielt. Turniersieger in Moskau wurde Belarus vor dem Iran sowie zwei Teams von Russland.

"Es geht nicht einmal um das Ergebnis. Die Spiele waren eng umkämpft, und alles wurde durch ein oder zwei Tore entschieden. Wir hätten mehr Punkte holen, den zweiten oder sogar den ersten Platz belegen können. Wir sind Dritter geblieben, aber ich habe mich mehr über das schlechte Spiel geärgert. Das ist das Problem! Ich werde alles analysieren und Fragen stellen", erklärte Russlands Nationaltrainer Velimir Petkovic im Nachgang in einer Verbandsmitteilung.

"Sowohl die Belarussen als auch die Iraner spielten doppelt so schnell wie wir. In den 60 Minuten haben sie sowohl offensiv als auch defensiv besser agiert und sind in Konter gelaufen", so der frühere Bundesligacoach, der betont: "Ich kann die Spieler nicht in drei Tagen körperlich vorbereiten. Das ist ein größeres Problem."

Berlins Torhüter Victor Kireev war nicht beim Turnier vor Ort, Belarus konnte auf Hannovers Vlad Kulesh zurückgreifen. "Im Allgemeinen haben wir alles erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. Ich bin mit der Leistung meines Teams zufrieden", bilanzierte Belarus-Coach Iouri Chevtsov dem russischen Handballverband. Der Iran hat sich mit diesen Partien auf die in dieser Woche startende Asienmeisterschaft vorbereitet.

Ergebnisübersicht: Freundschaftspokal in Moskau