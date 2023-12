Velimir Petkovic über Füchse Berlin: "Riesenchance, deutscher Meister zu werden"

Von Ende 2016 bis 2020 war Velimir Petkovic Trainer der Füchse Berlin. Eine besondere Entwicklung sieht der 67-Jährige beim Hauptstadtclub seit seinem Abschied zwar nicht. Im Gegensatz zu seiner Kritik in Richtung seines Ex-Clubs Göppingen lobt er gegenüber handball-world allerdings diesen Ex-Verein - und besonders dessen Boss.

Velimir Petkovic lobt die Entwicklung seines Ex-Clubs Füchse Berlin unter Geschäftsführer Bob Hanning. "Bob denkt richtig gut, er hat seine Visionen", sagte Petkovic gegenüber handball-world. "Sein Ziel war immer, eine starke erste Mannschaft zu haben, die beste Jugendarbeit in Deutschland zu haben, immer Meister zu werden in der Jugend - das hat er alles erreicht."

Dass der aktuelle Tabellenzweite sich seit seinem Abschied nochmal besonders entwickelt hat, glaubt Petkovic aber nicht. "Was heißt, die haben sich entwickelt?", fragte der aktuelle Nationaltrainer Russlands. "In meiner Zeit waren wir auch Dritter." Der 67-Jährige hatte die Füchse von Ende 2016 bis 2020 trainiert.

Er freue sich für die Füchse. "Aber was für Spieler haben sie in letzter Zeit geholt? Mathias Gidsel ist der beste Mann in Europa, Max Darj ist der beste Deckungsspieler Schwedens, Lasse Andersson kam vom FC Barcelona - das sind alles Top-Leute", so Petkovic. Zu seiner Zeit habe man solche Akteure noch nicht geholt.

"Sie haben jetzt eine Riesenchance, deutscher Meister zu werden. Die Frage wird nur sein, ob alle Spieler gesund von der EM zurückkommen", sagte Velimir Petkovic mit Blick auf das Turnier im Januar in Deutschland und die damit verbundenen Risiken. Für den größten Konkurrenten um den Titel hält er den SC Magdeburg. "Magdeburg spielt super, die haben eine super Mannschaft und Bennet Wiegert hat sich super entwickelt. Er ist einer der besten Trainer der Bundesliga im Moment", sagte er.