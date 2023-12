Velimir Petkovic sieht bei Göppingen "keine Entwicklung"

Vor fast genau zehn Jahren wurde Velimir Petkovic als Cheftrainer von Frisch Auf Göppingen beurlaubt. Seitdem gibt es bei seinem Ex-Club keine Entwicklung, wie der heutige Nationaltrainer Russlands findet. Außerdem spricht er mit handball-world über seinen großen Traum.

Velimir Petkovic sieht bei Ex-Club Frisch Auf Göppingen seit seinem Abschied vor zehn Jahren bestenfalls Stagnation. "Ich will ungern über mich reden, aber seit ich weg bin, ist keine Entwicklung da", kritisierte der 67-Jährige gegenüber handball-world.

"Damals ist mit viel weniger Kohle alles besser gewesen. Wir haben in der Bundesliga gut gespielt mit viel weniger Kohle. Und wir haben ständig in Europa gespielt, das war die Sahne auf der Torte", so Velimir Petkovic weiter. Davon sieht er den Tabellen-12. aktuell weit entfernt. "Wenn ich das jetzt sehe, überrascht mich das schon", sagte er.

Petkovic war Anfang Dezember 2013 nach fast zehn Jahren als Coach von Frisch Auf Göppingen beurlaubt worden. Mit den Schwaben hatte er zweimal den EHF-Pokal gewonnen. Seit seinem Abschied hatten die Göppinger fünf verschiedene Trainer. Erst am Donnerstagmorgen gaben sie die Verpflichtung von Benjamin Matschke bekannt, der zur kommenden Spielzeit den aktuellen Coach Markus Baur beerben soll.

Velimir Petkovic: "Ich habe Lust"

Das Problem des Clubs sieht Velimir Petkovic jedoch nicht allein bei den Trainern. "Als ich dort Trainer war, habe ich immer Stress gemacht. Ich habe immer größere Ziele gehabt", sagt er - und fügt an: "Ich bin mir nicht sicher, dass das dort jetzt jemand macht, dass jemand mehr will."

Eine Rückkehr hätte er sich übrigens trotz seiner freundschaftlichen Verbindung zu den Verantwortlichen nur schwer vorstellen können. "Es ist für mich grundsätzlich schwierig, in einen Verein zurückzukommen, bei dem ich schon mal gearbeitet habe", so Velimir Petkovic, der in der Handball Bundesliga vor seinen neun Jahren in Göppingen erst sechs Jahre in Wetzlar und danach in Eisenach sowie bei den Füchsen Berlin arbeitete.

Zurück in die Bundesliga will der aktuelle Nationaltrainer Russlands auf jeden Fall. "Mein Vertrag läuft im Sommer aus. Ich will in der Bundesliga meine Karriere beenden. Das ist klar", sagte Velimir Petkovic. Der 67-Jährige betont: "Ich bin fit, ich bin frisch, ich habe Lust."