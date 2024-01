Velberts richtungsweisendes Kellerduell in Lippstadt fällt aus

Die SSVg Velbert hat in der Winterpause nichts unversucht gelassen, im Abstiegskampf neuen Schwung zu erzeugen. Um die Rote Laterne loszuwerden, peilte die Pappas-Elf einen Sieg in Lippstadt, die Partie wurde mittlerweile aber abgesagt.

Neue Stabilität oder Schießbude? Velberts Torwart Marcel Lenz (Mintgrün) musste in dieser Saison schon 38 Gegentore hinnehmen. IMAGO/Nordphoto

Der Spielplan hielt für Schlusslicht SSVg Velbert zum Auftakt nach der Winterpause mit der Nachholpartie am Freitag beim direkten Konkurrenten SV Lippstadt 08 ein sehr wichtiges Spiel auf dem Plan, das jedoch erneut den Witterungsbedingungen zum Opfer fiel.

Die Bergischen, die sieben Punkte Rückstand zum rettenden Ufer aufweisen, hatten das Hinspiel zwar 2:0 gewonnen, warten aber in dieser Spielzeit noch auf den ersten Dreier auf fremden Plätzen.

Die Vorbereitung verlief für das Team von Cheftrainer Dimitrios Pappas alles andere als optimal. Witterungsbedingt (erst Dauerregen, dann Schnee und Eis) konnte der Aufsteiger zwei Wochen lang fast ausschließlich nur in der Halle trainieren, da in Velbert sämtliche Plätz gesperrt waren. Im ersten Testspiel setzte es beim Westfalen-Oberligisten SpVgg Erkenschwick prompt eine 0:5-Pleite. Zumindest die Generalprobe gegen den Stadtnachbarn und Niederrhein-Oberligisten TVD Velbert (4:1) stimmte Pappas versöhnlich. "Die Mannschaft hat zum richtigen Zeitpunkt Selbstvertrauen getankt", sagt der Ex-Profi im kicker-Gespräch.

Ich erwarte eine heiße Partie auf Augenhöhe. Velberts Trainer Dimitrios Pappas über das Spiel in Lippstadt

Von einem möglichen "Endspiel" beim Tabellenvorletzten in Lippstadt, der nur zwei Zähler mehr auf dem Konto hat, will der 43-Jährige jedoch nichts wissen. "Dafür haben wir noch zu viele Partien vor der Brust", so Pappas. Exakt 17, um genau zu sein. "Klar ist, dass die Partie auf jeden Fall für beide Mannschaften richtungweisenden Charakter hat. Wir wollen unseren Hinspiel-Erfolg möglichst wiederholen und damit unseren ersten Auswärtserfolg landen. Ich erwarte eine heiße Partie auf Augenhöhe."

Für die Mission Klassenverbleib wurde der Kader während der Winterpause personell aufgefrischt. Jovan Jovic (21/zuletzt SC Paderborn 07 U 21) soll auf der Torhüterposition den Konkurrenzkampf beleben. Mit Alihan Adigüzel (18/SpVgg Greuther Fürth U 19) und Mittelfeldspieler Rilind Hetemi (21/VfB Stuttgart U 21) wurden zwei weitere hoffnungsvolle Talente aus den Nachwuchsabteilungen von Profiklubs verpflichtet. Die Offensive soll Jonathan Muiomo (24) beleben, der vom Nordost-Regionalligisten Carl Zeiss Jena losgeeist werden konnte. Vom Ligakonkurrenten Wuppertaler SV kam indes Abwehrspieler Durim Berisha (23), um die Defensive zu stabilisieren. Mit 38 Gegentreffern stellt die SSVg Velbert nach der U 23 von Borussia Mönchengladbach (42) schließlich die anfälligste Abwehrreihe.

Herzenbruch mit Trainingsrückstand

Für Abhilfe soll dabei aber vor allem der routinierte Innenverteidiger Felix Herzenbruch sorgen. Der 31-Jährige, der nach seinem Vertragsende beim Drittligisten Rot-Weiss Essen ein halbes Jahr vereinslos war, verfügt mit 74 Dritt- und 212 Regionalliga-Spielen über jede Menge Erfahrung, soll den längerfristigen Ausfall von Tristan Duschke (27/Sprunggelenk) und den überraschenden Abschied von Führungsspieler Markus Pazurek (35/zum Westfalen-Oberligisten Sportfreunde Siegen) kompensieren. "Felix hat noch Trainingsrückstand, wird uns aber mit seiner Erfahrung definitiv weiterhelfen", baut Pappas auf Herzenbruch, der schon in Lippstadt in der Startformation stehen dürfte. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr werden dagegen Rechtsverteidiger Vedran Beric und Defensivspieler Max Machtemes wegen ihrer Sperren verpassen.

Die weiteren Partien

Das Kellerduell zwischen Velbert und Lippstadt ist die einzige Freitagsbegegnung. Am Samstag geht es mit drei Partien weiter. Auch hier: Ganz viel Abstiegskampf. So muss der SC Paderborn 07 II nach unten blicken, hat es auswärts mit dem FC Gütersloh zu tun, der derzeit recht gesichert im Mittelfeld platziert ist. Das können Fortuna Düsseldorf II und der FC Wegberg-Beeck nicht von sich behaupten, die sich ebenfalls am Samstag um 14 Uhr duellieren.

Zur etwas ungewohnten Anstoßzeit 17.30 Uhr gastiert Rot-Weiß Oberhausen bei der U 23 von Borussia Mönchengladbach. RWO könnte mit einer sehr guten Rückrunde noch mal ins Aufstiegsrennen eingreifen, für die Fohlen-Talente geht es rein um den Klassenerhalt.

Die für Samstag angesetzte Partie zwischen Rot Weiss Ahlen und Schalke II wurde bereits abgesagt.