Velbert-Urgestein Mondello spielt nicht mehr Regionalliga

Massimo Mondello gehört nicht mehr zum Regionalliga-Kader der SSVg Velbert. Doch dem Verein bleibt der 32-Jährige, der seit sage und schreibe 1998 bei der Sport- und Spielvereinigung ist, erhalten, wird in der zweiten Mannschaft (Kreisliga A) als spielender Co-Trainer fungieren und sich auch im Jugendbereich als Coach engagieren. "Es ist mir unbeschreiblich schwergefallen, mich von unserem Team zu verabschieden. Mit so vielen Spielern, so viele Jahre gemeinsam Tag für Tag auf und neben dem Platz Zeit zu verbringen, Gemeinsamkeiten auszutauschen, Streitigkeiten auszufechten und am Ende des Tages doch zusammenzuhalten, um für eine Sache einzustehen: den Erfolg des Vereins! Danke an die Mannschaft!", so Teile von Mondellos Abschiedsworten auf der SSVg-Internetseite.