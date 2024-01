Velbert holt ehemaligen U-Nationalspieler

Der zuletzt vereinslose Rilind Hetemi wird in der Restrunde die SSVg Velbert in der Regionalliga West verstärken. Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler stand bis zum vergangenen Sommer beim VfB Stuttgart unter Vertrag, für den er 20 Spiele in der Regionalliga Südwest bestritt. Ausgebildet wurde der Deutsch-Kosovare beim BVB. Für Deutschland und den Kosovo bestritt der gebürtige Wuppertaler über zehn U-Nationalspiele.