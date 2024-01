Velbert holt Adigüzel aus Fürth

Die SSVg Velbert 02 hat Alihan Adigüzel verpflichtet. Der 18-jährige Mittelfeldspieler kommt von der U 19 der SpVgg Greuther Fürth, spielte zuvor bereits im Nachwuchs von Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. "Mit seiner Vielseitigkeit wird Alihan nicht nur in unserem Mittelfeld glänzen, sondern auch in unserer U 19 eine wichtige Rolle einnehmen. Sein Talent wurde auch international erkannt – er erhielt kürzlich eine Einladung zur U 19 Nationalmannschaft der Türkei", heißt es in der Meldung des Regionalligisten. Der Vertrag gilt vorerst bis Sommer, mit Option auf Verlängerung.