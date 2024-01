Veit Mävers: "Ich blicke nun nach vorne"

Veit Mävers steht beim HC Erlangen derzeit auf einem Abstellgleis, der Bundesligist hat Anfang der Woche den sofortigen Abschied kommuniziert und "sportliche Gründe" angeführt. Doch der junge Spielmacher will nicht Trübsal blasen.

"Mit 23 Jahren hat man viele Möglichkeiten. Ich bin gespannt, was sich ergibt. Der Verein hat seine Entscheidung getroffen", erklärt Mävers im Gespräch mit handball-world. Die Franken haben unter anderem mit Routinier Nico Büdel noch einmal verlängert und werden im Sommer dann auch den aktuellen Toptorschützen Manuel Zehnder zurückholen.

Trotz seines jungen Alters kann der Regisseur schon auf viel Erfahrung in der stärksten Liga der Welt zurückblicken. Bei der TSV Hannover-Burgdorf hat er unter Carlos Ortega und Iker Romero schon 2018 als Siebzehnjähriger den Sprung in den Bundesligakader der Recken geschafft und absolvierte bislang 159 Erstligaspiele, in denen er 238/43 Tore erzielen konnte.

In Hannover spielte sich der junge Regisseur schon in den Blickpunkt der Nationalmannschaft, sein Länderspieldebüt im März 2022 gegen Ungarn verhinderte ein falsch-positiver Coronatest. "Ich bin auch immer noch im Austausch mit Alfred Gislason", berichtet der 23-Jährige, der natürlich auch die Leistungen des deutschen Teams beim aktuellen Turnier genau verfolgt.

Sechs Tore gegen Kiel

Im vergangenen Sommer folgte der Abschied nach neun Jahren in Hannover. Ein "besonderer Spielwitz, ein wenig Verschmitztheit, ein bisschen das Freche und Unberechenbare", hatten ihm Romero und Ortega seinerzeit ins Arbeitszeugnis geschrieben. Diese besonderen Momente hatten sich die Franken erhofft, um auch tabellarisch einen Sprung nach oben zu machen.

Unter dem neuen Trainer Hartmut Mayerhoffer bekam Mävers kaum Bewährungschancen. Immerhin, seine rund zweieinhalb Stunden Einsatzzeit führten zu 28 Saisontoren, davon sechs gegen den THW Kiel. Die meiste Einsatzzeit sammelte er im Duell mit dem damaligen Tabellenführer Füchse Berlin.

"Die Zeit in Erlangen war nicht einfach, aber ich blicke nun nach vorne. Ich bin sicher, dass sich eine Chance ergibt", so Mävers, der derzeit individuell trainiert und dafür auch die Infrastruktur seines bisherigen Klubs nutzen kann. "Man muss sich fit halten. Der Weg in Erlangen ist vorbei und nun gilt es einen neuen Weg zu suchen."