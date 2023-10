Veilchen schludrig: Der Jahn erst mit Alupech und dann mit Ecke, Kopfball, Sieg

4:15Aue muss an diesem 8. Drittliga-Spieltag die zweite Niederlage in Folge verkraften und verliert zu Hause mit 0:1 gegen den Jahn Regensburg. Robin Ziegele erzielte per Kopf nach einer Ecke das Tor für die Gäste. In den Schlussminuten hält Jahns Schlußmann Felix Gebhardt den Dreier für Regensburg fest.