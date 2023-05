Vegas und Dallas wollen wieder ins Finale

Nur noch vier Teams machen den Stanley-Cup-Sieger 2023 unter sich aus, allesamt stammen aus dem Süden der USA. Im Westen treffen Vegas und Dallas in der Nacht auf Samstag in Spiels eins aufeinander. Eine Vorschau ...

Vegas Golden Knights - Dallas Stars

Die Ausgangslage

Anders als in der Eastern Conference mit Außenseiter Florida stehen im Westen zwei der vier besten Teams der Hauptrunde im Conference-Finale. Nur drei Punkte trennten dabei den Conference-Gewinner Vegas (111) und die Stars (108).

In den Play-offs hatten die Golden Knights in der ersten Runde kaum Mühe mit den am Ende auseinanderfallenden Winnipeg Jets (4:1). In der zweiten Runde wehrte sich Edmonton nach Kräften, konnte aber gegen Vegas' Ausgeglichenheit und Anpassungsfähigkeit nicht ankommen, sodass die Golden Knights mit 4:2 siegten.

Dallas hatte da schon etwas mehr Mühe, ist aber bis dato ein Meister des Aufholens von Rückständen. Denn nachdem schon Minnesota in der ersten Runde zweimal geführt hatte, die Stars am Ende aber mit 4:2 weiterkamen, gewann auch Seattle zunächst die Spiele eins und drei. Doch Dallas blieb unbeeindruckt, auch wenn es gegen Philipp Grubauer und seinen Kraken am Ende in Spiel sieben äußerst knapp wurde.

Die Historie

Erst seit 2017 spielen die Golden Knights in der NHL, stehen aber schon zum dritten Mal nach 2018, als sie sensationell im Debütjahr das Stanley-Cup-Finale erreichten (2:4 gegen Washington), im Conference-Finale, das damals klar mit 4:1 gegen Winnipeg gewonnen worden war. 2021 verlor Vegas in der Vorschlussrunde mit 2:4 gegen Montreal.

Die Stars, die 1999 zum ersten und bislang einzigen Mal den Stanley Cup gewannen (4:2 gegen Buffalo), stehen bereits zum fünften Mal in der dritten Runde. Erst 2020 hatte Dallas im Stanley-Cup-Finale in der "Bubble" von Edmonton gegen den Tampa Bay Lightning den Kürzeren gezogen.

In der Hauptrunde gewann Dallas alle drei Duelle - nach einem 4:0 in Las Vegas Anfang Januar die letzten beiden Spiele allerdings erst nach Penaltyschießen (3:2 erneut in Vegas, 2:1 im jüngsten Aufeinandertreffen am 8. April zu Hause).

Das Personal

Bei Vegas setzte sich die Verletzungsmisere im Tor zuletzt fort: Nach dem etatmäßigen Stammduo Robin Lehner (verpasst nach Hüft-OP die komplette Saison) und Logan Thompson (verletzte sich vor den Play-offs) fiel zuletzt auch noch Laurent Brossoit aus. Ersatzmann Adin Hill allerdings kommt in seinen bisher fünf Play-off-Einsätzen auf exzellente Werte (93,4 Prozent Fangquote, nur 2,2 Gegentore im Schnitt pro Spiel).

Stars-Coach Peter DeBoer - der erste Coach der Golden-Knights-Geschichte, der Vegas bis ins Finale 2017 geführt hatte und im Mai 2022 entlassen worden war - ist indes in der luxuriösen Situation, seinen kompletten Kader zur Verfügung zu haben.

kicker-Tipp

Alles deutet auf eine enge Serie hin. Beide Teams sind offensiv wie defensiv stark und ausgeglichen besetzt, verfügen aber auch über reichlich Play-off-Erfahrung. Am Ende setzt sich Dallas in sieben Spielen durch.