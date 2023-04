Möglicher Oilers-Gegner fix und ein Fall für Draisaitl - Devils kontern 2:10

Die Edmonton Oilers würden in einem möglichen Viertelfinale auf die Vegas Golden Knights treffen, die Toronto Maple Leafs vergeben einen Matchball, und die New Jersey Devils sind "on fire". Die NHL am Freitagmorgen.

In der Nacht auf Sonntag (MESZ) haben die Edmonton Oilers ihren ersten Matchball in ihrer Play-off-Serie gegen die Los Angeles Kings, in der sie unlängst erstmals in Führung gegangen sind. Bei einem Weiterkommen steht der Gegner für Leon Draisaitl & Co. inzwischen fest: Die Vegas Golden Knights erreichten als erstes Team das Viertelfinale um den Stanley Cup.

Die erst 2016 gegründete und 2017 in die NHL aufgenommene Franchise bezwang in der Nacht auf Freitag (MESZ) zuhause die Winnipeg Jets ungefährdet mit 4:1 und stellte in der Best-of-seven-Serie damit ebenfalls auf 4:1. Chandler Stephenson (zwei Tore, eine Vorlage) und Mark Stone (ein Tor, zwei Vorlagen) waren jeweils an drei der vier Tore beteiligt. Beide beenden die erste Runde mit je acht Scorerpunkten - Draisaitl steht bereits bei zehn.

Die Regular Season hatten die Golden Knights in der Pacific Division knapp vor den Oilers auf dem ersten Platz beendet, obwohl sie in den direkten Duellen mehrfach den Kürzeren gezogen hatten: Edmonton gewann drei der vier meist knappen Aufeinandertreffen (4:3 n.V., 4:3, 3:4 n.V., 7:4), wobei Draisaitl insgesamt auf starke fünf Tore und drei Vorlagen kam.

Maple Leafs setzen Heimmisere fort - Devils feiern dritten Sieg am Stück

Den ersten Matchball vergeben haben derweil die Toronto Maple Leafs, die den Tampa Bay Lightning mit 2:4 unterlagen und damit nur noch mit 3:2 führen. Vier der bisherigen fünf Partien gewann damit die Auswärtsmannschaft.

Die New Jersey Devils haben in der Serie gegen die New York Rangers ebenfalls das Viertelfinale vor Augen - nach dem es zunächst gar nicht ausgesehen hatte: Der Tabellenzweite der Metropolitan Division stand mit zwei 1:5-Heimniederlagen bereits mit dem Rücken zur Wand, feierte nun per 4:0 aber den dritten Sieg nacheinander. Der 22 Jahre junge Schweizer Akira Schmid parierte 23 Abschlüsse und durfte sich über seinen ersten Play-off-Shutout freuen, während Erik Haula doppelt traf. In der Nacht auf Sonntag (MESZ) können die Devils in New York das Weiterkommen perfekt machen.