Titelverteidiger Vegas beendet die Oilers-Serie

Der NHL-Rekord der Pittsburgh Penguins mit 17 Siegen am Stück aus der Saison 1992/93 bleibt bestehen, weil die Edmonton Oilers mit 1:3 bei den Vegas Golden Knights verloren und bei 16 Erfolgen stehen blieben.

Die Partie beim amtierenden Stanley Cup-Champion fing gut an für die Oilers. Im ersten Unterzahlspiel liefen nach einem Scheibengewinn im eigenen Drittel Leon Draisaitl und Connor McDavid allein auf Vegas-Goalie Adin Hill zu. Ein sicheres Tor, wie die beiden bewiesen: Der Deutsche bediente den Kanadier, 1:0 in der 5. Minute.

31:26 Schüsse, 1:3 Tore - McDavids frühe Führung reicht nicht

Es entwickelte sich eine intensive Partie zwischen zwei der besten Mannschaften der Liga. Kurz vor Ende des ersten Drittel glich Nicolas Roy für Vegas aus (19.). Nach dem torlosen Mittelabschnitt brachte Chandler Stephenson die Gastgeber zu Beginn des Schlussdrittels mit einem platzierten Schuss in die kurze Ecke auf die Siegerstraße(42.). Die Oilers rannten an, hatten am Ende 31:26-Schüsse und die besseren Chancen, scheiterten aber letztlich am überragenden Hill.

Vegas-Faktor Hill

Dessen Story wird von Woche zu Woche unglaublicher. Jahrelang fristete der 27-Jährige ein Dasein als Back-up bei den Arizona Coyotes und den San José Sharks, ehe ihn Vegas in der vergangenen Saison als Reaktion auf Verletzungsprobleme verpflichtete. Eigentlich war Hill maximal die Nummer 3, doch Verletzungen der anderen Goalies spülten ihn im Frühjahr in der zweiten Playoff-Runde gegen die Oilers ins Tor. Hill hielt bis zum Cupgewinn phantastisch und knüpft daran in dieser Saison nahtlos an - auch nach einer wochenlangen Verletzungspause. Würde Kanada aktuell seine besten Spieler zu den Olympischen Spielen schicken, stünde Hill ziemlich sicher im Tor.

Für die Oilers dagegen scheint Vegas allmählich zum Fluch zu werden. Das Serienende schmerzt weniger als die Niederlage an sich im Rennen um die beste Ausgangslage für die Playoffs. Aktuell käme es gleich in der ersten Runde zum Duell der beiden Teams - mit Heimvorteil Vegas, das sieben Punkte vor Edmonton liegt, allerdings auch fünf Partien mehr absolviert hat.

Canucks beeindrucken weiter

J.J. Peterka verlor mit den Buffalo Sabres mit 1:2 gegen die Dallas Stars, während in der Pacific Division die Vancouver Canucks weiter beeindrucken und mit 3:2 bei den Carolina Hurricanes gewannen. Mit 73 Punkten sind die Canucks, die in den vergangenen Jahren regelmäßig die Playoffs verpassten, das aktuell beste Team der gesamten NHL.