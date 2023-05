Drei Treffer binnen 89 Sekunden: Knights entreißen Oilers den Sieg

Den Edmonton Oilers um Leon Draisaitl droht in den NHL-Play-offs das Aus. Leon Draisaitl blieb im dritten Spiel nacheinander ohne Treffer.

Die Edmonton Oilers verloren das spannende Spiel fünf bei den Vegas Golden Knights mit 3:4 und stehen beim Stand von 2:3 in der Best-of-seven-Serie mit dem Rücken zur Wand. Am Montag (2 Uhr) in Edmonton könnte bereits die Entscheidung fallen. Bei einer weiteren Niederlage scheidet Edmonton aus den Play-offs aus.

Draisaitl blieb im dritten Spiel nacheinander ohne Treffer, mit 13 Toren ist Deutschlands Sportler des Jahres von 2020 aber weiterhin der mit Abstand beste Torschütze der Play-offs. Dafür traf Draisaitls Co-Star Connor McDavid, der sich Hoffnungen auf die Hart Trophy für den wertvollsten Spieler der NHL machen darf, doppelt: Sowohl die 1:0-Führung als auch der 3:4-Anschlusstreffer im Schlussdrittel gelang McDavid aus dem Überzahlspiel.

Vor dem 3:4 hatte Vegas im zweiten Spielabschnitt aus einem 1:2 ein 4:2 gemacht - und das äußerst eindrucksvoll: Binnen 89 Sekunden trafen die Golden Knights in Person von Mark Stone, Reilly Smith und Nicolas Hague dreimal, zweimal davon aus dem Powerplay. Matchwinner war aber ein anderer, nämlich Jack Eichel, der ein Tor und zwei Assists erzielte. Derweil stellte Jonathan Marchessault mit drei Assists einen Play-off-Rekord für die Golden Knights auf.

Verzichten mussten die Knights auf Alex Pietrangelo, der gegen Ende von Spiel vier Draisaitl mit dem Stock geschlagen hatte. Edmontons Darnell Nurse musste ebenfalls zuschauen, nachdem er im selben Spiel eine Schlägerei mit Knights-Stürmer Nicolas Hague angezettelt hatte.

Florida zieht weiter

Zuvor waren in der Eastern Conference die Florida Panthers den Carolina Hurricanes ins Halbfinale gefolgt. Die Panthers entschieden die Serie gegen die Toronto Maple Leafs durch ein 3:2 nach Verlängerung mit 4:1 für sich und stehen erstmals seit 1996 wieder in der Vorschlussrunde.