Nugent-Hopkins toppt starken Draisaitl noch: Oilers setzen Ausrufezeichen

Die Edmonton Oilers laufen im Topspiel heiß und haben jetzt sogar die Spitze im Blick, Moritz Seider hilft bei einem Dreierpack, und das schlechteste Team überrascht. Die NHL am Mittwochmorgen.

Rund zwei Wochen läuft die Regular Season der NHL noch, doch geht es nach den Edmonton Oilers, könnten die Play-offs gerne jederzeit losgehen. In der Nacht auf Mittwoch (MESZ) demonstrierten sie ihre derzeitige Topform mit einem 7:4-Auswärtssieg bei den Vegas Golden Knights, dem Spitzenreiter der Pacific Division.

Einen Tag nach seinem 300. NHL-Tor war Leon Draisaitl in einem turbulenten Anfangsdrittel mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2 erneut unter den Torschützen, später legte er Evander Kane noch das 5:3 auf (34.). Liga-Topscorer Connor McDavid, der beim 5:4 über die Arizona Coyotes am Dienstag als erster Spieler seit 1996 die Marke von 140 Scorerpunkten erreicht hatte, steuerte drei Assists bei, auch den zu Draisaitls Treffer.

Und dennoch stellte ein Teamkollege das kongeniale Duo diesmal in den Schatten. Ryan Nugent-Hopkins punktete mit einem Tor und vier Vorlagen erstmals seit 2011 fünfmal in einem Spiel. An den ersten vier Oilers-Treffern war der 29-Jährige direkt beteiligt. Das hatte auch für Vegas-Goalie Jonathan Quick Folgen, der nach sechs Gegentoren bei 34 Schüssen zu Beginn des dritten Drittels Laurent Brossoit Platz machen musste.

Die Golden Knights, die zuvor viermal gewonnen hatten, führen zwar weiterhin die Pacific Division vor den Los Angeles Kings (1:2 bei den Calgary Flames) an, Edmonton rückte aber - bei einem mehr absolvierten Spiel - bis auf drei Punkte an den Spitzenreiter heran und hielt auch die viertplatzierten Seattle Kraken auf Distanz. Von den jüngsten sieben Spielen verloren die Oilers nur eines - mit 3:4 nach Verlängerung gegen die Golden Knights.

Seider punktet doppelt - Sturm-Team überrascht - Bruins-Party verschoben

Zumindest ein kleines Ausrufezeichen setzten die Detroit Red Wings, auch wenn deren Play-off-Chancen sehr gering sind: Mit 7:4 setzten sich Moritz Seider & Co. gegen die Pittsburgh Penguins durch, die noch eine Wild Card im Blick haben. Seider gelangen zwei Vorlagen, eine davon für David Perron, der im Schlussabschnitt gleich dreimal für die Gastgeber traf.

Einen noch überraschenderen Rückschlag als die Penguins erlitten die Winnipeg Jets, die bei den San Jose Sharks mit 0:3 verloren. Das schlechteste Team der NHL, das zuvor neunmal in Serie verloren hatte, profitierte auch von 41 Paraden ihres Torhüters James Reimer. Nico Sturm legte das zwischenzeitliche 2:0 auf.

Davon profitierten auch die Nashville Predators, die bei den Boston Bruins per 2:1 einen kleinen Coup landeten. Weil die Carolina Hurricanes parallel mit 0:4 gegen die Tampa Bay Lightning verloren, hätte den Bruins ein Sieg gereicht, um schon jetzt die Presidents' Trophy für das punktbeste Team der Regular Season einzuheimsen. Doch das dürfte nur um wenige Tage verschoben sein.