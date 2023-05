Doppelschlag Dellandrea: Dallas erzwingt sechstes Spiel gegen Vegas

Die Dallas Stars können in der NHL weiter auf den Einzug in die Finalserie um den Stanley Cup hoffen. Im fünften Spiel um die Krone in der Western Conference gelang den Texanern ein Sieg den Vegas Golden Knights - und der trägt einen Namen: Ty Dellandrea.

Dallas bleibt nach dem 4:2-Sieg am Samstag in Las Vegas im Rennen um den Stanley Cup und darf weiter vom zweiten Titel nach 1998/99 träumen. Der Sieg im fünften Spiel hält die Texaner in der Serie, Matchwinner war Doppeltorschütze Ty Dellandrea.

Damit verkürzte Dallas in der Best-of-Seven-Serie auf 2:3, Vegas hingegen ließ vor heimischem Publikum den ersten Matchball liegen. Das sechste Spiel findet am Montagabend (Ortszeit) in Dallas statt.

Unsere Linie hat den ganzen Abend gut funktioniert. Ty Dellandrea

Dabei war Vegas zweimal in Führung gegangen. Erst traf Ivan Barbashev (14.) zum 1:0, dann Chandler Stephenson zum 2:1 (24.). Doch die Stars hatten jeweils schnell die passende Antwort parat. Luke Glendening (16.) glich zum 1:1 aus, Jason Robertson war in der 26. Minute mit dem 2:2 zur Stelle. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in das Schlussdrittel, in dem Ty Dellandrea, der in den ersten beiden Partien der Serie nicht auf dem Eis stand, zum Helden für Dallas avancierte. Der 22-Jährige traf in der 51. und 53. Minute innerhalb von 87 Sekunden. Für den Stürmer war es das erste Spiel seiner NHL-Karriere mit mehr als einem Treffer.

"Es ist aufregend. Unsere Linie hat den ganzen Abend gut funktioniert. Ich habe mich gut gefühlt", sagte Dellandrea: "Jetzt haben wir noch größere Dinge vor. Dies ist ein großer Sieg."

Verspielt Vegas die zweite Finalserie nach 2018

Für Vegas, das eine 3:0-Führung zu verspielen droht, wäre es die zweite Finalserie der noch jungen Franchise-Geschichte nach 2018. Im Endspiel warten die Florida Panthers, denen im Halbfinale des Ostens ein 4:0-Sweep gegen die Carolina Hurricanes gelungen war.