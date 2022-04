Vegas, Baby! Alles zum NFL-Draft 2022 in der neuen Folge "Icing the kicker"!

Viva Las Vegas! Kommende Woche steigt im Zockerparadies der NFL-Draft 2022. Klar, dass sich in der neuen Folge "Icing the kicker" alles um die alljährliche Talente-Lotterie dreht. Dazu hat sich die Crew einen ausgewiesenen Draft-Experten ins Boot geholt.

In der Nacht vom 28. auf den 29. April (MEZ) steigt der NFL-Draft 2022 in der Spielermetropole Las Vegas. "Icing the kicker" wirft einen Blick hinter die Kulissen des jährlichen Highlight-Events, bei dem wie schon im vergangenen Jahr die Jacksonville Jaguars an Position 1 wählen dürfen, und stellt die Top-Prospects des diesjährigen Drafts vor. Was ist dieses Jahr los in Las Vegas? Wer hat bei den Teams das Sagen? Und welche Spieler sind überhaupt vor Ort?

Host Alex "Kucze" Kuczkowski spricht mit Daniel Jensen von der Footballerei und Michael Bächle vom kicker über die Show in Vegas - und hat sich mit Sebastian "Stolle" Stolz einen ausgewiesenen Draft-Experten dazugeholt. Der Top-Ten-Mock-Draft des Footballerei-Mitglieds wird von der Crew ausgiebig seziert.

Die neue Folge "Icing the kicker" liefert die perfekte Vorbereitung für den NFL-Draft 2022. Vorher werden alle Teilnehmer der elften Podcast-Folge ihre Draft-Künste im Übrigen selbst unter Beweis stellen - bei der "Livedrafterei", dem großen Mock-Draft der Footballerei am 25. April in Hamburg. Die nächste Folge "Icing the kicker" gibt es dann am 5. Mai.

ITK #11: Das passiert am Draft Day in der NFL Der Countdown läuft. In wenigen Tagen geht der diesjährige NFL Draft in Las Vegas über die Bühne. In der neuen Folge dieses Podcasts in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei erklären wir euch, was genau am Draft Day alles passiert. Wie erfahren die besten College-Spieler ihres Jahrgangs, welche NFL-Mannschaft sich die Rechte an ihnen sichert? Team-Besitzer, General Manager oder Head Coach – wer trifft eigentlich die finale Entscheidung bei der Auswahl der Draft Picks? Welche zehn Talente gehen unserer Meinung nach als erstes vom Draft Board? Wir liefern euch Antworten auf all diese und viele weitere Fragen. Die nächste Folge von "Icing the kicker" gibt es am 5. Mai. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire ITK #10: So irre ist der NFL Draft 07.04.2022 ITK #9: Das verrückte Quarterback-Karussell in der NFL 24.03.2022 ITK #8: Rodgers, Wilson, Wentz: Die irren Deals in der NFL 10.03.2022 ITK #7: So läuft das NFL-Deutschlandspiel in München 24.02.2022 weitere Podcasts

"Icing the kicker" ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Google Podcasts.