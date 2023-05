Vechta macht Bundesliga-Rückkehr perfekt

Nach zwei Saisons in der zweiten Liga spielt Rasta Vechta in der kommenden Saison wieder in der Basketball-Bundesliga. Nach 2013, 2016 und 2018 ist es der vierte Aufstieg der Vereinsgeschichte.

Spielt nach dem vierten Aufstieg der Vereinsgeschichte in der kommenden Saison wieder in der Basketball-Bundesliga: Rasta Vechta IMAGO/Nordphoto

Rasta Vechta spielt in der kommenden Saison wieder in der Basketball-Bundesliga. Mit einem klaren 112:87-Erfolg entschieden die Niedersachsen am Freitagabend die Halbfinal-Serie gegen die Gießen 46ers mit 3:1 für sich und machten damit zwei Jahre nach dem Abstieg die Rückkehr in die Erstklassigkeit perfekt.

Im Endspiel um die Zweitliga-Meisterschaft trifft der Klub am kommenden Freitag (19.30 Uhr) und Sonntag (16 Uhr) nun auf die Tigers Tübingen, die sich zuvor mit 3:0 gegen die PS Karlsruhe Lions durchsetzten. Beide Finalisten stehen dabei als Aufsteiger fest, sofern sie die Lizenz für die kommende Saison erhalten.

Als Aufsteiger in die Champions League

Für Vechta ist es nach 2013, 2016 und 2018 der vierte Aufstieg in die Bundesliga. Für Aufsehen sorgte der Klub in der Saison 2018/19, als er als Tabellenvierter in die Play-offs einzog und dort erst im Halbfinale gegen Bayern München ausschied. Dadurch qualifizierten sich die Niedersachsen auch für die Basketball Champions League. Nachdem auch in der Folgesaison ein beachtlicher neunter Platz im aufgrund der Corona-Pandemie ausgetragenen Saisonschlussturnier erreicht wurde, stieg Vechta in der Saison 2020/21 erneut in die zweite Liga ab.