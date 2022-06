VCT Challengers: Deutsche Teams scheitern in der Gruppenphase

Aus der Traum, noch bevor das Turnier in die heiße Phase geht: G2 Esports, Fokus und BIG verpassen die Valorant Challengers Play-offs und die VCT Stage 2 Masters.

Am Ende bleibt ein aus deutscher Sicht ernüchterndes Ergebnis als Zwischenstand im Valorant-eSport übrig. Nach vielen Problemen scheiden die deutschen Vertreter bei den Valorant EMEA Challengers vorzeitig aus und können nicht in die K.o.-Phase vorstoßen.

Dabei waren die Play-offs vor allem für G2 das eigentliche Ziel, viele rechneten mit einer erneuten Masters-Teilnahme. Die Organisation mit Sitz in Berlin startete erfolgreich in die Gruppenphase und konnte - ausgerechnet - den amtierenden deutschen Valorant-Meister Fokus bezwingen. Danach ließen die anderen Top-Organisationen Europas allerdings ihre Muskeln spielen: Jedes weitere Duell ging verloren und G2 schied letztendlich enttäuschend mit einem 1:4 aus.

K.o.-Phase ohne deutsche Beteiligung

Auch Fokus konnte nicht an vorherige Leistungen anknüpfen und zahlt ordentlich Lehrgeld in der ersten Saison in der höchsten europäischen Liga bei der Valorant Champions Tour. Erst am letzten Spieltag gab es den einzigen Erfolg - die rote Laterne in Gruppe A konnte Fokus trotzdem nicht mehr abgeben.

BIG verabschiedet sich ebenso als Tabellenschlusslicht der Gruppe B. Ebenfalls ein herbes Aus, einziger Lichtblick war der 2:0-Erfolg gegen das russische Team M3C, welches den dritten Platz belegen konnte.

In den Play-offs stehen die Organisationen Fnatic, Acend, FunPlus Phoenix, Guild Esports, Team Liquid und M3 Champions. Die Valorant Champions Tour 2022 läuft in der Stage 2 Challenger-Phase noch bis 26. Juni.

Neben einem Preispool von 200.000 Euro geht es um drei Startplätze für das Valorant Masters 2, das im Juli in Kopenhagen ausgetragen wird. Die Teams mit den meisten Punkten der beiden Masters-Turniere dürfen zu den VCT Champions, wo die besten 16 Teams aus der ganzen Welt gegeneinander antreten.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.