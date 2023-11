Víctor Muñoz entlassen

Die spanische Primera División meldet bereits nach einem Spieltag ihre erste Trainerentlassung. Der FC Villareal hat sich von seinem Coach Víctor Muñoz mit sofortiger Wirkung getrennt.

Ausschlaggebend für den Rauswurf war das sensationelle Pokalaus des FC in der ersten Runde beim Drittligisten Herculés Alicante (1:2).

Muñoz war bei den Fans bereits in der vergangenen Runde umstritten, nachdem der Verein nur knapp dem Abstieg in die Zweite Liga entrinnen konnte. Im UI-Pokal verspielte Villarreal dann im Endspiel gegen den Ligakonkurrenten Malaga die Qualifikation für den UEFA-Cup. Der Saisonstart gegen den Abstiegskandidaten CA Osasuna (2:2) glückte ebenso nicht - die Vorzeichen standen also bereits vor dem Pokalaus für Muñoz ungünstig.