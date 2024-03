VBLCC: Wer wird Top-Performer der Rückrunde

Zwar ist die reguläre Saison der VBLCC vorüber, dennoch schaut die DFL noch einmal in den Rückspiegel. Gesucht wird nämlich der Top-Performer der Rückrunde.

Seit letzter Woche sind die Würfel in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) gefallen. Der FSV Mainz 05 ist Divisionsmeister im Süd-Osten, der SC Paderborn im Nord-Westen. Ein mehr oder weniger inoffizieller Titel ist allerdings noch offen.

Denn wie üblich nach einer Halbserie geht die Deutsche Fußball-Liga (DFL) nach der Hin- oder Rückrunde auf die Suche nach dem Top-Performer. Nominiert wurden Umut Gültekin, Berkay Demirci, Max Julius Gröne und Lukas Wolff. Das letzte Wort haben abermals die Fans, die ihren Favoriten in einer Abstimmung auf X wählen können.

Zahlen sprechen für den ehemaligen Weltmeister

Geht es nach den Zahlen spricht fast alles für den Leipziger Umut Gültekin. Der konnte mit RB Leipzig zwar den verpatzten Saisonstart wettmachen, verpasste jedoch die Divisionsmeisterschaft hauchzart. In den Kategorien effizientester Spieler, Gegentore pro Einzelspiel (1,3) und Punkte pro Einzelspiel (2,8) liegt der Weltmeister von 2023 an der Spitze.

Auch was die Tore pro Einzelspiel betrifft, ist Gültekin weit vorne mit dabei. Mit durchschnittlich 3,9 Treffer pro Partie ist er auf Platz zwei, der Leverkusener Mario Lovrinovic führt die Rangliste mit vier Toren pro Spiel an. Allerdings: '_Bulji' bestritt nur drei Einzelduelle.

Umbrüche fruchten - starke Mainzer Gesamtleistung

Geht es nach den meisten Toren insgesamt, führt der Rostocker Lukas Wolff (111). Bremens Demirci teilt sich mit Furkan Kayacik den zweiten Platz. Sowohl Demirci als auch Wolff haben sich zu Beginn der Saison einer neuen Herausforderung angenommen. Wolff wechselte von IQONIC zu Hansa Rostock und trat dort das Erbe von Levy Finn Rieck respektive Henning Wilmbusse an. Der Umbruch in Rostock gelang - die Kogge spielte eine gute Saison. Auch Demirci hat eine erfolgreiche Spielzeit hinter sich und knüpfte für Werder an seine starken Leistungen bei St. Pauli an. Die Hanseaten verpassten - wie Leipzig - nur um wenige Punkte die Divisionsmeisterschaft im Nord-Westen.

Eine überraschend erfolgreiche Saison hat der FSV Mainz 05 absolviert. Die Nullfünfer kletterten an die Tabellenspitze und konnten sich dort bis zum Ende der regulären Spielzeit festsetzen. Besonders bei den Einzelpartien war auf Gröne Verlass. Mit 2,2 Punkten pro Spiel ist er ganz weit vorne in der Rangliste und teilt sich Platz zwei mit Paderborns Jonas Wirth. Aber auch im Duo agierten die Nullfünfer stark - mit 2,1 Punkten im Durschnitt waren sie zusammen mit RB Leipzig, dem SC Paderborn und SC Freiburg das zweitbeste Team.