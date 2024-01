VBLCC: Wer wird Top-Performer der Hinrunde?

Die DFL wirft noch mal einen Blick zurück auf die Hinrunde der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship. Wer wird zum Top-Performer gewählt?

Wer war in der Hinrunde am besten? DFL

Zwar kehrte die VBLCC schon am 8. und 9. Januar aus dem Winterschlaf zurück, die Hinrunde wurde jedoch erst in der vergangenen Woche beendet. Als Herbstmeister durften sich der 1. FSV Mainz 05 sowie SC Paderborn feiern. Allerdings ist das Rennen um die Divisionsmeisterschaft jeweils äußerst spannend. Im Süd-Osten ist den Rheinhessen der FC Bayern München auf den Fersen - im Nord-Westen lauert der FC St. Pauli.

Neuzugänge mischen die Liste auf

Drei der vier genannten Vereine könnten nun den Top-Performer der Hinrunde stellen. Nominiert hat die DFL unter anderem Max Julius 'Diviners' Gröne. Der 20-Jährige kann mit den Mainzern auf eine sehr erfolgreiche Hinrunde blicken. Gingen im Süd-Osten die Leipziger als klarer Favorit ins Rennen, konnten stattdessen die Nullfünfer überragen. Vor allem bei den Einzel-Partien kann Gröne auf eine starke Statistik blicken. Von elf Spielen gewann der Neuzugang sechs, drei endeten unentschieden, zwei gingen verloren.

Ebenfalls zur Wahl stehen Levy Finn 'levyfinn' Rieck und Jonas 'Jonny' Wirth. Letztgenannter konnte mit dem SC Paderborn im Laufe der Hinrunde eine Siegesserie starten, sich zudem zum Ende der ersten Saisonhälfte die Tabellenführung zurückerobern. Für Rieck, der vor der Saison nach Leipzig wechselte, startete das VBL-Jahr eher mäßig - hinkte RB den Erwartungen doch wochenlang hinterher. Peu à peu haben sich die Sachsen jedoch wieder nach oben gearbeitet.

Komplettiert wird die Liste von Koray 'KKoray' Kücükgünar. Der ehemalige FOKUS-Spieler sollte in St. Pauli vor der Spielzeit in die Fußstapfen von Berkay 'BerkayLion' Demirci treten, der wieder zurück nach Bremen ging. Keine einfache Aufgabe, der der Neuzugang bisher aber gerecht wird. Lediglich einen Zähler stehen die Kiezkicker hinter Spitzenreiter Paderborn und spielen damit auch in diesem Jahr wieder eine große Rolle in der VBLCC. Wer es aus dem Quartett letztlich wird, kann die Community bestimmen.