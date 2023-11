VBLCC: Tollhaus Elversberg - auf Regelbruch folgt Sensation

Die SV Elversberg wird auch virtuell zum Favoritenschreck: Den Saarländern gelang in der VBL Club Championship der ganz große Coup. Dabei hatte der Dreifach-Spieltag noch denkbar schlecht begonnen.

Knapp vier Monate nach der Elversberger Premiere in der 2. Bundesliga erreichte der Verein einen neuen Meilenstein: Nachdem sie am Wochenende noch spielfrei hatte, debütierte die SVE am Mittwoch in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC). Und der Gegner war kein Geringerer als der FC Bayern. Auf dem realen Rasen Rekordmeister, sind die Münchner in EA SPORTS FC 24 allerdings genauso Neuling wie Elversberg. Ein Anfängerfehler unterlief jedoch nur einem der beiden Klubs.

Nach einem 3:3 im Doppel sowie einem 1:2 im ersten Einzel musste in Spiel drei ein Sieg für die "Elv" her, um zur VBLCC-Premiere noch einen Punkt zu retten. Schon rund 50 Sekunden nach Anpfiff wurde die Partie aber unterbrochen. Was zunächst wie ein technisches Problem anmutete, stellte sich als Untersuchung der Regelhüter heraus. Diese hatten nämlich einen Verstoß durch den Elversberg-Profi Mazlum 'Maazlum_' Dogan ausgemacht.

Du weißt von der Regel. Und dass Bayern eine der wenigen Mannschaften ist, die als 99er-Power-Item einen Spieler hat, den fast jeder spielt: Musiala. Timo 'TimoX' Siep, VfL Bochum

Der eSportler hatte die Centurions-Karte von Jamal Musiala in der Startelf seines FUT-Teams. Auch Gegner Thomas Ostermaier bot das FCB-Juwel auf - jedoch als eines der beiden vereinseigenen VBL-Power-Items. Das untersagt es laut Regelwerk dem generischen Klub, etwaige Objekte Musialas aufzustellen. Nach kurzer Besprechung hinter den VBLCC-Kulissen stand die Entscheidung: Das zweite Einzel wurde am Grünen Tisch mit 3:0 für die Bayern gewertet.

VBL-Moderator Tim 'Latka' Schwartmann und Experte Timo 'TimoX' Siep waren sich einig: "Eigentlich darf das nicht passieren." Der Bochumer, der sich nach seinem Auftritt tags zuvor in der Division Nord-West in den Livestream gesellte, legte nach. "Du weißt von der Regel. Und dass Bayern eine der wenigen Mannschaften ist, die als 99er-Power-Item einen Spieler hat, den fast jeder spielt: Musiala. Das weiß jeder", so 'TimoX'.

Wahnsinns-Wendung gegen den Top-Favoriten

Damit kam die erste Elversberger Begegnung in der VBLCC-Geschichte auch der ersten Niederlage gleich. In der Folge wurde es nur wenig besser: Zwar konnte das Duell mit dem SC Freiburg sportlich zu Ende gebracht werden, die Ausbeute blieb jedoch dieselbe. Die SVE unterlag den Breisgauern in der Gesamtabrechnung nach 2:5, 1:0 und 2:3. Zum Abschluss des Dreifach-Spieltags wartete RB Leipzig. Der Top-Favorit, Titelverteidiger und Triple-Sieger.

Das ohnehin schon denkwürdige VBLCC-Debüt der Saarländer nahm eine verrückte Wendung. 'Maazlum_' und Marius 'DerKaiserFIFA' Kaiser liefen im Doppel zur Hochform auf. Gemeinsam bezwangen sie Anders Vejrgang und Levy Finn 'levyfinn' Rieck mit 2:1. Doch das Highlight sollte noch folgen.

Denn im Einzel zwischen 'DerKaiserFIFA' und 'levyfinn' nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Am Ende der spektakulären Partie stand ein 7:3-Kantersieg für den Elversberger. Der Neuling hatte den Dominator der letzten Jahre unterm Strich mit 9:4 besiegt, dabei nur zwei Spiele benötigt und den ersten Dreier in der VBLCC eingefahren. Tabellarisch verhalf der Sensationstriumph der virtuellen "Elv" immerhin auf den 14. Platz - bei einer Begegnung weniger als die meisten Konkurrenten in Division Süd-Ost.

Titelverteidiger ohne 'RBLZ_Umut' nicht dominant

Bei den RBLZ aus Leipzig war das Ende des Mittwochs folglich missraten. Schon zuvor war es jedoch alles andere als optimal gelaufen: Ohne den frisch gebackenen kicker eFootballer des Jahres 2023 Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin war ordentlich Sand im Getriebe. Im 2vs2 gegen die SpVgg Greuther Fürth kassierten 'RBLZ_Vejrgang' und 'levyfinn' eine empfindliche 0:4-Klatsche. Dank starker Einzel-Auftritte drehten sie das Duell aber noch.

Auch gegen den VfB Stuttgart konnte RB im Doppel nicht gewinnen, die Partie endete 3:3. Ohne 'RBLZ_Umut' fanden die Leipziger einfach nicht zu ihrer gewohnten Überlegenheit. Vejrgang patzte anschließend auch im 1vs1 gegen den deutschen Einzelmeister Antonio Radelja (1:2). Rieck sorgte im dritten Spiel noch für eine Punkteteilung, indem er Deniel 'Denii10' Mutic per 5:1 deutlich in die Schranken wies.

Mainz mit optimaler Bilanz - und dem Tor des Tages

Mit sieben Punkten aus den ersten vier Spieltagen belegen die RBLZ derzeit den dritten Rang. Der Rückstand auf Süd-Ost-Spitzenreiter Mainz beträgt allerdings schon fünf Zähler. Denn der FSV hat noch kein Spiel verloren - eine divisionsübergreifend einzigartige Leistung.

Ditmir 'Ditmir_4897' Alimi und Max Julius 'Diviners' Gröne spielen bislang nahezu fehlerfrei. Mit dem Karlsruher SC (3:0, 5:2) machten sie zum Start in den Dreifach-Spieltag kurzen Prozess. Gegen die TSG Hoffenheim (1:1, 2:1, 3:2) und den SV Wehen Wiesbaden (4:1, 4:4, 3:2) musste das Mainzer Duo über die volle Distanz gehen - war letztlich aber dennoch siegreich.

Über die starken Zahlen hinaus konnten die Nullfünfer auch ästhetisch begeistern. Im 2vs2 gegen den KSC gelang 'Ditmir_4897' und 'Diviners' das Tor des Tages. In der 73. Ingame-Minute fand eine Flanke von der rechten Seite das VBL-Power-Item von Nelson Weiper. Anstatt das anspruchsvolle Zuspiel anzunehmen, verwandelte die Spielfigur direkt per Fallrückzieher über den Innenpfosten zum 3:0.

"Einstudiert war das nicht", gab Alimi im VBL-Livestream zu. "Ich habe gesehen, dass ich nicht anders rankomme. Dann habe ich eben den Fallrückzieher eingegeben - und mit grünem Timing getroffen." Alle Ergebnisse und die Tabellen der VBLCC findet ihr in unserer Spieltags-Übersicht.