VBLCC: Titelverteidiger wendet Weihnachts-Krise ab

RB Leipzig hat sich in der VBL Club Championship vor Weihnachten tabellarisch Ruhe verschafft. An den Nachholspieltagen bezwangen die RBLZ nach Stotterstart sogar den Spitzenreiter.

Aberglaube hin oder her: Die 13 war für RB Leipzig vor den beiden Nachholspieltagen am Mittwochabend definitiv eine Unglückszahl. 13 Punkte hatten die Sachsen bis dato in Division Süd-Ost geholt, damit belegten sie den 13. Platz - weit außerhalb der Play-off-Ränge. Vor der Brust hatten die RBLZ zudem Tabellenführer Mainz. Der FSV hatte erst am Spieltag zuvor die erste Saisonniederlage kassiert. Die Gefahr einer Weihnachts-Krise war akut für die Leipziger.

Vergrößert wurde sie noch durch den verpatzten Start ins Duell mit den Nullfünfern: Levy Finn 'levyfinn' Rieck und Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin mussten sich im anfänglichen 2vs2 mit 2:3 geschlagen geben. Doch der Titelverteidiger zeigte in der Folge Nehmerqualitäten. 'RBLZ_Umut' ließ Max Julius 'Diviners' Gröne beim 5:2 kaum eine Chance, 'levyfinn' legte beim 4:2 gegen Ditmir 'Ditmir_4897' Alimi nach. Die ersten drei Punkte waren im Sack.

Taktischer Wechsel: Gültekin meidet 'Furky'

Noch waren die Play-off-Ränge allerdings nicht erreicht. Die Leipziger erwartete ein Aufeinandertreffen mit dem SV Wehen Wiesbaden. Diesmal machten Rieck und Gültekin es im Doppel besser, zwei Treffer im ersten Durchgang bescherten ihnen den 2:0-Auftaktsieg. Es war der erst vierte 2vs2-Erfolg des amtierenden Klubmeisters in zwölf Partien. Besonders die Kombination aus 'levyfinn' und Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang hatte zu Saisonbeginn nicht optimal funktioniert.

Für das erste Einzel wechselte RB im Anschluss die Reihenfolge: 'levyfinn' nahm sich der Aufgabe gegen Furkan 'Furky' Kayacik an - und erledigte sie beim 3:1 mit Bravour. Im RBLZ-Stream auf Twitch erklärte Gültekin anschließend, gegen 'Furky' oft große Probleme zu haben. Daher der taktische Wechsel auf Rieck für das erste - und einzige - 1vs1.

Leipzig springt dank der sechs Punkte auf den vierten Tabellenrang der Division Süd-Ost. Der Vorsprung auf den neunten Rang, der nicht mehr für die Teilnahme an den Play-offs berechtigt, beträgt gerade mal zwei Zähler. Allerdings haben die RBLZ am 27. Dezember einen weiteren Nachholspieltag gegen die TSG Hoffenheim in der Hinterhand. Alle Ergebnisse und Tabellen der VBLCC findet ihr in unserer Spieltags-Übersicht.