VBLCC: St. Pauli ist Herbstmeister, Paderborn bricht leicht ein

Der FC St. Pauli hat sich zum Jahresende die VBLCC-Tabellenspitze in der Division Nord-West gesichert. Vorgänger SC Paderborn kann die ungeschlagene Serie trotz Traumstart nicht nach 2024 retten.

"Mindestens sechs, idealerweise natürlich sieben oder neun Punkte" steckt sich der SC Paderborn für Dreifach-Spieltage in der VBLCC als Ziel. So gab es Jonas 'Jonny' Wirth an, ehe am Dienstag die letzten drei Begegnungen 2023 anstanden. In den Duellen zuvor hatten die Ostwestfalen dieses Ziel stets erreicht, sie gingen noch ungeschlagen in den VBLCC-Jahresabschluss - und als heißer Kandidat auf die Herbstmeisterschaft in der Division Nord-West.

Im 2vs2 gegen den VfL Bochum legten 'Jonny' und Teamkollege Jamie 'Chaser' Bartel einen Traumstart hin: Dank eines Torwartfehlers und eines herrlichen Distanztreffers über die Unterkante der Latte führten sie zu Beginn der zweiten Hälfte mit 2:0. In der Schlussphase erfolgte auf Bochumer Seite der Dammbruch, Paderborn erhöhte binnen weniger Ingame-Minuten auf 5:0. Ein idealer Auftakt und ein vermeintlicher Fingerzeig für das Topspiel Erster gegen Fünfter.

16-Jähriger schlägt WM-Teilnehmer 'Jonny'

Doch es sollte anders kommen: Der VfL zeigte Moral, die Einzelpartien wurden wesentlich enger gestaltet. Der erst 16-jährige Luca 'LucaFIFA72' Weber spielte gegen FIFAe-World-Cup-Teilnehmer 'Jonny' groß auf. Der Youngster ging durch einen Elfmeter früh in Führung, musste jedoch noch vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. Zweiter Durchgang, selbes Muster: früher Treffer durch 'LucaFIFA72', schnelles 2:2 durch Wirth. Das letzte Wort hatte allerdings der Bochumer, in der 83. Ingame-Minute erzielte er den 3:2-Siegtreffer.

So musste die Entscheidung zwischen VfL und SCP also im zweiten Einzel fallen. Das Spiel zwischen Timo 'TimoX' Siep und 'Chaser' war lange umkämpft, beide taten sich offensiv schwer. Der Knoten löste sich in der 75. Ingame-Minute, als 'TimoX' Bochum in Front brachte - nur kurz darauf erhöhte er auf 2:0. 'Chaser' kam kurz vor Schluss auf 1:2 heran, fing sich in der Nachspielzeit aber noch einen Konter. Mit dem 3:1 sicherte Siep den Bochumern den Gesamtsieg und besiegelte die erste Saisonniederlage für die Paderborner.

Fatale Ballverluste kosten Paderborn die Spitze

Der bisherige Tabellenführer in Nord-West berappelte sich schnell und legte gegen Hansa Rostock wieder Überlegenheit an den Tag. Mit einem 3:0 im Doppel sowie einem 4:3 durch 'Jonny' im Einzel schlugen die Ostwestfalen die Norddeutschen im Schnelldurchlauf. Zum Abschluss des VBLCC-Jahres wartete der SV Werder Bremen, der zu diesem Zeitpunkt Tabellendritter war - ein weiteres Spitzenduell.

Das 2vs2 ging mit 4:2 an das Bremer Duo aus Berkay 'BerkayLion' Demirci und Henning Wilmbusse. 'Jonny' besorgte anschließend mit einem 3:0 den Ausgleich gegen 'BerkayLion'. Wodurch 'Chaser' im letzten Einzel noch die Chance hatte, Paderborn mit einem Sieg an der Spitze zu halten. Den wesentlich besseren Start erwischte aber Wilmbusse, der durch zwei fatale Ballverluste Bartels zur Halbzeit mit 2:0 vorne lag.

Damit gehen wir sehr selbstkritisch um und werden die Pause gut nutzen, um wieder auf Kurs zu kommen. SC Paderborn eSports via Instagram

Zwar gelang dem SCP-eSportler nach dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer, nur um jedoch kurz darauf das 1:3 zu kassieren. Der Treffer zum 2:3 aus Sicht von 'Chaser' kam in der 92. Ingame-Minute zu spät - direkt nach dem folgenden Anstoß wurde abgepfiffen. Somit beenden die Paderborner, die die Division Nord-West über weite Strecken der 13 Spieltage angeführt hatten, das Jahr 2023 "nur" auf Platz drei. Mit den Leistungen vom Dienstag wolle man "sehr selbstkritisch umgehen und die Pause gut nutzen, um wieder auf Kurs zu kommen".

Bremen wieder perfekt - St. Pauli strauchelt einmal

Einen Punkt vor Paderborn auf dem zweiten Rang steht der SV Werder Bremen, der zuletzt dreimal in Folge volle neun Zähler einfuhr. Herbstmeister hingegen ist der FC St. Pauli. Die eKiezkicker machten beim 5:0 und 3:2 in der ersten Begegnung des Dreifach-Spieltags gegen Bayer Leverkusen kurzen Prozess. Auch beim 2:1 und 2:0 gegen Holstein Kiel setzten sich die Hamburger recht souverän durch. Große Schwierigkeiten hatten sie derweil gegen Eintracht Braunschweig.

Der 2:1-Erfolg zum Auftakt im 2vs2 fiel etwas schmeichelhaft aus - die Niedersachsen hatten die besseren Gelegenheiten. Im Anschluss lieferten sich Braunschweigs Niklas 'SquareSkire' Hartmann und St. Paulis Koray 'Kkoray_' Kücükgünar einen intensiven Schlagabtausch. Zweimal lag der FCSP-Profi mit zwei Treffern zurück, nach rund einer Ingame-Stunde dann aber plötzlich 4:3 vorne. 'SquareSkire' konnte in der Schlussphase allerdings nach schöner Eckenvariante noch zum 4:4 ausgleichen.

Hat Braunschweig "das Zeug, oben mitzuspielen"?

Folglich war erneut eine dritte Partie vonnöten: Dennis 'Thaa_DEUS' Erdmann gegen Kamal Kamboj. Der St. Paulianer legte sowohl das 1:0 als auch das 2:1 vor, der Braunschweiger kam aber jeweils zurück. Kurz vor dem Ende gelang 'Thaa_DEUS' der entscheidende Doppelschlag zum 4:2, 'FCSP_Kamal' konnte mit dem letzten Angriff des Spiels nur noch verkürzen. Während der eine Punkt den weiterhin ungeschlagenen eKiezkickern zur Tabellenführung und Herbstmeisterschaft genügt, haderten die Braunschweiger im Nachklang.

"Ein Sieg wäre mehr als drin gewesen", urteilte Erdmann. Er machte die mangelnde Chancenverwertung dafür verantwortlich, dem FC St. Pauli keine Überraschungspleite zugefügt zu haben. Eintracht Braunschweig beendet das Jahr auf Platz 14 der Division Nord-West - aber mit Zuversicht: "Wir haben das Zeug, oben mitzuspielen." Alle Ergebnisse und Tabellen der VBLCC findet ihr in unserer Spieltags-Übersicht.