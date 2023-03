VBLCC-Play-offs: Kölner Torfestival, Augsburg triumphiert knapp

Am Mittwoch wurden die letzten zwei Tickets für das Grand Final ausgespielt. Beide Partien sollten auf ihre Weise äußerst spannend werden.

Direkt in seiner ersten Saison schaffte es der Karlsruher SC in die Play-offs fürsGrand Final der Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC). Die Badener trafen auf den 1. FC Köln - eine auf dem Papier offene Partie.

Das lag vor allem an der immer mal wieder schwankenden Form der Kölner. Nach einem kleinen Höhenflug zeigte zum Ende der Saison der Pfeil wieder nach unten. So fielen die Kölner noch am letzten Spieltag von Rang drei auf fünf.

Köln mit sehenswertem Distanztor

Den besseren Start in die Partie erwischte der KSC. Bereits nach fünf Ingame-Minuten prüften Khalid 'KSC_Khalid' Gürel und Lukas 'Sakul' Vonderheide den gegnerischen Keeper aus der Distanz. Den Schuss aus der zweiten Reihe konnte dieser jedoch parieren.

Das sind die VBLCC-Play-offs Divisionsübergreifend werden in vier K.o.-Spielen die letzten vier Plätze für das Grand Final ausgespielt.

Gespielt wird im Best-of-three. Zunächst im Einzel, dann im Doppel. Ein mögliches Entscheidungsspiel wird erneut im Einzel ausgtragen.

Wie es aus der Entfernung mit einem Treffer klappt, zeigten die Kölner im Anschluss an die KSC-Chance. Denis 'Denis' Müller und Tim 'TheStrnxgeR' Katnawatos kombinierten sich vom eigenen Sechzehner bis in das letzte Drittel der Karlsruher Hälfte. Mit Mark Uth schlenzten sie das Leder per Außenrist aus gut 25 Metern zur 1:0-Führung ins Tor.

Chancenwucher machte die Partie spannend

Auch nach dem Tor blieb es eine Partie mit offenem Visier. Während die Karlsruher den Ausgleich verpassten, ließen auch die Rheinländer die Chance auf das 2:0 liegen. Unbedrängt kamen sie über Davie Selke im Strafraum aus spitzem Winkel zum Abschluss - der KSC-Torhüter vereitelte aber den Gegentreffer.

Dem hatten es 'Sakul' und 'KSC_Khalid' auch zu verdanken, dass die Kölner Führung zur Pause nicht höher ausfiel. Sollte sich der Chancenwucher noch rächen?

In Hälfte zwei übernahmen 'Denis' und 'TheStrnxgeR' wieder die Kontrolle üer die Partie. Der KSC setzte weiter auf Umschaltaktionen. Spannend blieb die Partie vor allem, weil der Effzeh eins um andere Mal Großchancen ausließ. Zwar drehte Karlsruhe in den letzten 15 Ingame-Minuten nochmal auf, zu einer wirklich gefährlichen Möglichkeit kamen die Badener nicht mehr.

Kölner Konter als Antwort

Dadurch hatten die Kölner im zweiten Spiel bereits einen Matchball. Um diesen abzuwehren, agierte Gürel im Duell mit Müller entsprechend offensiv. Nach aussichtsreichen Torchancen auf beiden Seiten ging der KSC schließlich in Führung (18.) - der Auftakt für ein Torfestival. Postwendend glich Müller aus (21.), dessen 1:1 aber nicht lange hielt. Eine Flanke in den Strafraum nickte 'KSC_Khalid' mit Mikkel Kaufmann aus kurzer Entfernung ins Tor (30.) und stellte damit den vorherigen Abstand wieder her.

Viel Zeit zum Jubeln blieb dem Karlsruher aber erneut nicht. Wieder nur wenige Augenblicke nach dem Gegentreffer glich Müller aus (33.). Ein Nervenkrimi, der mit 2:2 in die Halbzeit ging.

Die zweiten 45 Ingame-Minuten begannen wie die ersten: Viel Ballbesitz der Karlsruher. Mit zunehmender Spielzeit übernahm wieder der Effzeh die Kontrolle des Geschehens und erzielte kurz vor Schluss das 3:2. Im Strafraum nutzte Müller das unsortierte Stellungsspiel der Karlsruher Abwehr aus und schloss aus kurzer Entfernung ab (71.).

Ein Nackenschlag von dem sich Gürel nicht erholte. In der Folge setzte er alles auf die Offensive und machte auf, was Müller zu seinem Vorteil nutzte. Mit drei weiteren Toren (78./86./92.) machte er Kölns Finaleinzug schließlich perfekt.

Augsburg vs. Bremen: Wenige Highlights, aber Spannung

Blieb noch die Frage, wer das letzte Endspielticket löste. Vorweggeschickt: Zwischen dem FC Augsburg und dem SV Werder Bremen gab es eine ähnlich spannende Begegnung, jedoch deutlich weniger Torraumszenen.

Besser ins Doppel kamen Bremens Eleftherios 'Lefti' Ilias und Max 'Diviners' Gröne. Ihre Chancen konnten sie jedoch nicht nutzen - wirklich gefährlich kamen aber auch Augsburgs Yannic 'Yannic0109' Bederke und Haci Umut 'HaciUmut23' Saracoglu nicht vor das Tor. Ohne Treffer ging es schließlich in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang taten sich beide Doppel schwer. Einen Sieger sollte die Partie aber noch finden und das auf kuriose Art. Die Bremer bauten in ihrer Abwehrkette einen Angriff auf, doch den hohen Querpass bekam Niklas Stark an den Kopf. Von dort aus prallte der Ball zu Mergim Berisha. Mit dem zogen die Augsburger prompt ab und trafen nach 83 Ingame-Minuten zur Entscheidung im ersten Duell.

Augsburg bricht den Bann

Damit hatte im Einzel Bederke den Matchball gegen Gröne. Auch in dieser Begegnung gab es zunächst wenige Chancen auf beiden Seiten, ehe 'Yannic0901' früh in der zweiten Halbzeit den Torreigen eröffnete. Über Dion Beljo verschaffte sich Bederke im Strafraum clever mit einem Dribbling Platz und traf aus spitzem Winkel ins lange Eck (49.). Damit schien der Bann gebrochen, denn nur wenige Augenblicke später glich 'Diviners' aus (55.). Etwas glücklich gewann der Bremer mit Ducksch den Zweikampf, dadurch marschierte er unbedrängt auf das Tor zu. Platziert und hart schloss er ins untere Eck ab.

In der Folge bekam Gröne etwas Aufwind, konnte aber kein weiteres Tor erzielen. Stattdessen erlangte Bederke wieder mehr Ballbesitz und erzielte in der 81. Ingame-Minute die Entscheidung. Wieder war es Berisha, mit für den ehemaligen deutschen Meister das Tor erzielte. Sein wuchtiger Abschluss ließ dem Keeper keine Chance.

Dadurch qualifizierte sich auch der FC Augsburg für das Grand Final am 25. und 26. März. Außerdem spielen mit um die Schale: Der 1. FC Köln, VfL Wolfsburg, FC Schalke 04, FC St. Pauli, Hansa Rostock, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.