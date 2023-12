VBLCC: Mainz bleibt das Maß der Dinge - Stuttgart gewinnt Derby

Auch an diesem Dreierspieltag gab es für die Gegner von Mainz 05 nichts zu holen. Die Rheinhessen bleiben unangefochten Spitzenreiter. Das Baden-Württemberg-Derby ging an den VfB Stuttgart - die KSC-Krise verschärft sich.

Der Siegeszug des FSV Mainz 05 in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) geht weiter. Auch an den Spieltagen acht, neun und zehn bleiben die Rheinhessen ungeschlagen. Mit der maximal möglichen Punkteausbeute grüßen die Nullfünfer von der Tabellenspitze.

Ein besonderes Ausrufezeichen setzte Mainz gegen den VfB Stuttgart. Mit 7:2 im Doppel und 6:3 im ersten Einzel bezwangen die 05er die Schwaben deutlich. Gegen die SV Elversberg und die SpVgg Greuther Fürth ging es dagegen knapper, aber ebenso erfolgreich zu.

Allerdings herrschte im Team nicht nur Freude über weitere neun Punkte. Für Aufregung sorgten die Umstände, wie Coach Corvin 'Deter' Deterding auf X (ehemals Twitter) darlegte. "Wir hatten den ganzen Tag Speedlags und haben alles probiert, um diese zu beheben", schrieb 'Deter'. Zur Hilfe wurde auch die IT gebeten, scheinbar ohne Ertrag. "Als wir ab 16 Uhr keine Lösung hatten, haben wir der VBL mitgeteilt, dass wir verlegen wollen", so Deterding.

Davon ausgegangen, die Spiele wann anders auszutragen, haben die Nullfünfer "drei Minuten vor Anpfiff gesagt bekommen, dass wir ins Spiel gehen müssen und die Lags ingame nachweisen sollen. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen", dass diese bereits im Vorfeld erbracht worden seien. "Ohne Warm-Up und Vorbereitung" ging es schließlich in die Partien, in denen die Lags "klar zu erkennen" gewesen seien. Vor allem die Kommunikation rund um den Vorfall kritisierte der Coach.

Leipzig rotiert und gewinnt

Noch im letzten Jahr stand RB Leipzig da, wo derzeit der FSV Mainz 05 steht. Doch der Saisonstart der Sachsen ist trotz großer Ambitionen nicht nach den Erwartungen verlaufen. Zuletzt kassierten die Roten Bullen nachträglich Niederlagen, da gegen die Squad-Restrictions verstoßen wurde. Dadurch gar aus den Play-off-Rängen rausgefallen, strebt in Leipzig die Mission Aufholjagd an.

Einen ersten Schritt machte der Titelverteidiger am Mittwoch in seinen zwei Partien - mit veränderter Besetzung. Den ersten Spieltag in Köln ausgenommen, bestritten Neuzugang Levy Finn 'levyfinn' Rieck und Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang die Begegnungen. Nun gab kicker eFootballer des Jahres 2023 Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin sein Comeback. Sowohl gegen den SC Freiburg als auch 1. FC Nürnberg gaben sich Gültekin und Rieck keinerlei Blöße und gewannen souverän nach jeweils zwei Partien. Für eine Rückkehr in die Play-off-Ränge reichen die sechs Punkte allerdings noch nicht, jedoch sind die Leipziger nur noch einen Zähler davon entfernt. Zu Tabellenführer Mainz 05 ist es hingegen noch ein langer Weg. 17 Punkte beträgt der Abstand.

Stuttgart rehabilitiert sich im Derby

Entgegen der Erwartungen verläuft ebenso die Saison beim VfB Stuttgart. Trotz der Verpflichtung von Einzelmeister Antonio 'AntonioRadelja' Radelja stehen die Schwaben im letzten Tabellendrittel. Mit der eingangs erwähnten hohen Niederlage gingen Radelja und Deniel 'Deni' Mutic ins Derby gegen den Karlsruher SC. Ein ohnehin brisantes Duell - sind auch die Badener aktuell in einem Formtief. Darin bleibt der KSC auch weiterhin.

Trotz zweier guter Leistungen zeigte sich der VfB Stuttgart vor allem vor dem Tor abgezockter und konnte so zwei spannende Duelle für sich entscheiden - wenngleich das erste Einzel mit 5:2 für die Schwaben endete. Das Ergebnis fiel jedoch höher aus als der Spielverlauf tatsächlich war. "Ich habe vor dem Spiel klar gesagt, dass wir die drei Punkte mitnehmen möchten, da wir zuvor zwei Niederlagen kassiert haben", erläuterte Radelja nach Schlusspfiff im VfB-Stream. "Jeder Punkt zählt jetzt für uns", so der Stuttgarter. Alle Ergebnisse und Tabellen der VBLCC findet ihr in unserer Spieltags-Übersicht.