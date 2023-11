VBLCC: Last-Minute-Entscheidung im Hamburger Stadtderby

In der VBLCC gab es einen Vorgeschmack auf das Hamburger Stadtderby in der 2. Bundesliga. Auf dem virtuellen Rasen wurde es dramatisch. Paderborn strotzt weiterhin vor Selbstbewusstsein und erzielte um ein Haar das Tor des Jahres.

Am Wochenende steht in der 2. Bundesliga das Hamburger Stadtderby an. Hält dieses Duell zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli sowieso schon eine gehörige Portion Brisanz parat, wird diese durch die Tabellensituation noch verstärkt. Es trifft der Tabellenerste auf den Zweiten. Auf dem virtuellen Rasen gab es diese Partie schon mal vorab.

Weniger brisant wurde es auf diesem nicht. Die Kiezkicker schielten Richtung Tabellenspitze, der HSV dagegen wollten zum Spitzentrio aufschließen. Entsprechend intensiv war die Begegnung beider Mannschaften, frühes Pressing sowohl des HSV als auch des FC St. Pauli sollte zum Erfolg führen. Den fuhren schon früh Kamal 'FCSP_'Kamal' Kamboj und Koray 'Kkoray' Kücükgünar ein. Nach 20 Ingame-Minuten stand es bereits 2:0. Ein im Fußballjargon "gefährliches Ergebnis". Warum? Das wurde im virtuellen Volksparkstadion deutlich.

Schnelles Comeback bleibt unbelohnt

Innerhalb von gerade einmal fünf Ingame-Minuten kam das HSV-Duo zurück und egalisierte noch vor der Pause. Ein Aufschwung, der jedoch unter dem Strich für Steffen 'Funino' Pöppe und Daniel 'HSV_Daniel' Dwelk nicht gänzlich belohnt wurde. Den gestiegenen Druck seitens der Kiezkicker münzten Kücükgünar und Kamboj in der Schlussphase in Tore um.

Im Fokus standen dabei zwei Spezialkarten. Zum einen das VBL-Power-Item von Andreas Albers. Dessen Distanzschuss fand mit etwas Glück über den Innenpfosten den Weg ins Tor. Den Deckel drauf machte das erst kürzlich erschienene Thunderstruck-Objekt von Emre Can. Gleichbedeutend mit der Beantwortung der Frage, warum dieses in der Innenverteidigung eingesetzt wird - obwohl die Stammposition doch das defensive Mittelfeld ist.

Das Stichwort ist auch hier: Distanzschuss. Zunächst einen zweiten Ball nach Eckstoß erobert, zog St. Pauli durch Can per Powershot prompt ab. Zwar nicht sonderlich platziert, ließ der Abschluss dem Torhüter dennoch keine Chance. Somit hatte Kücükgünar im folgenden Einzel gegen Pöppe den Matchball auf seiner Seite.

Bekannte Dramaturgie

Das Drehbuch dieser Begegnung kommt bekannt vor. Eine frühe 2:0-Führung für St. Pauli, Comeback und Ausgleich des HSV. Anders als im Doppel schaffte Pöppe diesen jedoch erst in der Schlussphase. Konnte sich der Hamburger SV diesmal auch vollends belohnen? Es waren nur noch wenige Augenblicke auf der Uhr - Pöppe lauerte selbstverständlich auf den Sieg. Mit dem Momentum auf seiner Seite.

Die eigenen Reihen standen hoch, über wenige Kontakte spielte Kücükgünar Amenyido frei. Mit ihm sprintete der ehemalige FOKUS-Akteur auf den HSV-Keeper zu und schloss trocken ins kurze Eck ab. Laute Jubelschreie bei 'Kkoray', der damit dem Hamburger SV mitten ins Herz traf und das Stadtderby entschied. Für Pöppe und Dwelk nur der Auftakt eines tristen Dreier-Spieltags. Denn sowohl gegen Bayer 04 Leverkusen als auch im Nordderby gegen Werder Bremen setzte es schon nach zwei Partien die Niederlage. Während der HSV dadurch in der Tabelle abrutscht, bleibt der FC St. Pauli dem SC Paderborn weiterhin auf den Fersen.

Paderborn strotzt vor Selbstbewusstsein

Dass es für St. Pauli nicht zur Tabellenführung reichte, lag auch an den Ostwestfalen. Die blieben im siebten Spiel in Folge nicht nur ungeschlagen, sondern auch verlustpunktfrei. Ein besonderes Schmankerl lieferten Jonas 'Jonny' Wirth und Jamie 'Chaser' Bartel im Doppel gegen Hannover 96.

Bereits mit 2:0 in Führung liegend, ließen sie mit einem zweimal hintereinander ausgeführten Dragback-Fake die Gegenspieler im Strafraum der 96er stehen. Doch die Krönung des Dribblings blieb aus, denn der Schuss ins lange Eck flog am Tor vorbei. So bleibt es beim Beinahe-Tor-des-Jahres, was selbst in Spanien auf staunende Augen stieß.

Adrian 'Adriman' Caribano, seines Zeichens eLaLiga-Sieger 2021, schrieb auf X: "Vom Skill her muss man ein absoluter Gigant sein, um diesen Trick zweimal hintereinander auszuführen." Negative Auswirkungen hatte der Fehlschuss übrigens nicht, mit 3:0 gewannen die Paderborner das Doppel. Alle Ergebnisse und die Tabellen der VBLCC findet ihr in unserer Spieltags-Übersicht.