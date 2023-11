VBLCC: Köln verteilt Abreibungen, Debüt-Dämpfer beim BVB

Die Saison 2023/24 in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) ist eröffnet. Erster Tabellenführer der Division Nord-West ist der 1. FC Köln, der mit einem wahren Torspektakel startete.

Überrollten ihre Gegner am ersten Spieltag: 'TheStrxngeR' (l.) und 'Denis' (r.). DFL/Getty Images/Alexander Scheuber

Der VfL Osnabrück hatte mit der Kadernominierung schon vor dem Auftakt in die VBLCC ein Ausrufezeichen gesetzt: Die Niedersachsen treten mit einem Spielerinnen-Trio an. Angesichts der Tatsache, dass der virtuelle Fußball in der kompetitiven Spitze immer noch stark männlich dominiert ist, ein Statement "für Vielfalt". Das "eFootball-Team der besonderen Art" musste am ersten Spieltag allerdings ein herbe Klatsche hinnehmen.

Gegen den 1. FC Köln setzte es zunächst ein 0:9 im Doppel, ehe auch Selin 'zzz-Chiefs-zzz' Simsek beim 0:8 gegen Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos unter die Räder geriet. Die torhungrigen Geißböcke wiederum sind nach diesen Kantersiegen erster Tabellenführer der Division Nord-West in der Saison 2023/24. Als "optimalen Saisonstart" bezeichnete 'TheStrxngeR' das Gesamtergebnis im Nachklang: "Wir haben in den Spielen schnell gemerkt, dass heute was geht. Dass heute alles nach vorne klappt. Das hat dann auch Bock gemacht."

Dortmund fehlt ein Tor - 'TimoX' will "ins Finale"

Weit von einem idealen Auftakt in die Spielzeit entfernt war VBLCC-Neuling Borussia Dortmund. Die Westfalen unterlagen bei ihrem Debüt im kleinen Revierderby dem VfL Bochum. Entscheidend war dabei das anfängliche 2vs2: Timo 'TimoX' Siep und Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad bezwangen das BVB-Duo aus Roee 'BVB_Feldman' Feldman und Dennis 'BVB_Denninho' Malcherczyk knapp mit 2:1. Die beiden anschließenden Einzelpartien endeten jeweils mit 2:2 - auch Bradley 'BVB_Bradley' Destoop kam zu seiner VBL-Premiere.

Keine Punkte für Borussia Dortmund am ersten VBLCC-Spieltag. DFL/Getty Images/Alexander Scheuber

Ärgerlich aus Sicht des Belgiers war ein Verbindungsabbruch fünf Ingame-Minuten vor Schluss seines Spiels gegen 'TimoX'. Der Dortmunder hatte gerade erst das 2:2 erzielt, erheblichen Druck auf die Defensive des Bochumers ausgeübt - und wurde dann durch die technische Pause etwas aus dem Rhythmus gebracht. Unter den 18 Vereinen der Division Nord-West finden sich die Schwarz-Gelben nach Spieltag eins somit auf dem elften Platz wieder. Die Bochumer stehen zwei Ränge besser da und sind aktuell Tabellenneunter.

Der erfahrene 'TimoX' verriet den Moderatoren gegen Ende des Spieltags sogar die interne Zielsetzung in Bochum. Es werde "nicht ganz oben angestrebt, um den Druck rauszunehmen". Die Spieler "wissen aber selbst, was wir können. Wir wollen ins Finale der VBL Club Championship und da dann auch performen." Siep hat in seiner Karriere "schon ein, zwei Sachen gewonnen. Aber die Club Championship fehlt eben noch."

Hansa auch ohne 'levyfinn' und 'Henning' stark

Ernsthafte Konkurrenz um die Plätze im VBLCC-Finale könnte der VfL durch einige Nord-Vertreter bekommen. Hansa Rostock, Werder Bremen, der Hamburger SV und der FC St. Pauli starteten allesamt mit Erfolgserlebnissen in die neue Spielzeit. Sie belegen derzeit die Plätze zwei bis fünf hinter den Kölnern.

Die Rostocker bewiesen, dass man sie auch ohne ihre ehemaligen Leistungsträger Levy Finn 'levyfinn' Rieck und Henning 'Henning' Wilmbusse auf dem Schirm haben sollte. Mit 3:1 und 6:1 ließen sie dem 1. FC Magdeburg kaum eine Chance. Torreich ging es auch beim Duell der Bremer mit dem FC Schalke 04 zu: Ein 5:1 führte Werder schon im Doppel auf die Siegerstraße. Das 4:3 von Berkay 'BerkayLion' Demirci gegen Bastian 'Bubschi10' Rupsch sicherte Grün-Weiß im Anschluss die drei Punkte.

Der HSV setzte sich derweil mit 1:0 und 3:1 gegen Holstein Kiel durch. Stadtrivale FC St. Pauli musste gegen Hannover 96 trotz eines klaren 6:1 im 2vs2 volle drei Partien für den Gesamtsieg absolvieren. Die Division Süd-Ost um Titelverteidiger RB Leipzig und Debütant FC Bayern München startet am Sonntag um 15.30 Uhr in die Saison. Alle Ergebnisse vom Auftakt der VBLCC 2023/24 findet ihr in unserer Spieltags-Übersicht.