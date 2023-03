VBLCC-Finale: "Überglückliche" Titelverteidiger - "Leere" bei Rostocks 'levyfinn'

Es waren die beiden besten Teams der Divisionen, die im Endspiel um die deutsche Klubmeisterschaft spielten. Die Erwartungen waren hoch - enttäuscht hat das Finale nicht. Es gab Spannung, schöne Tore und Zündstoff.

"Es werden Kleinigkeiten entscheiden", war eine im Vorfeld der Endrunde oft getätigte Prognose. Letztlich sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, vor allem in Bezug auf das Finalduell zwischen RB Leipzig und Hansa Rostock.

Die drei Partien waren knapp - das bessere Ende hatten die Leipziger, die ihren Titel verteidigten. "Ich bin nicht nur auf unsere Leistung, sondern auch auf unsere Entwicklung stolz", bilanzierte Richard 'RBLZ_Gaucho' Hormes gegenüber kicker eSport nach der Siegerehrung. Der Routinier stand im Kader, kam während der Endrunde aber nicht zum Einsatz.

"Ich bin überglücklich, zum zweiten Mal in Folge Meister zu sein. Das bedeutet mir sehr viel", sagte Leipzigs Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin.

Der Weltmeister führte schließlich im dritten Spiel die Entscheidung herbei. Zunächst sah es aber nicht danach aus. Bereits nach 16 Ingame-Minuten lag der kicker eFootballer des Jahres mit 0:2 zurück. Der Grund für die schlechte Leistung: "Normalerweise spiele ich mit einer 4-3-2-1-Formation. Ich habe mir aber überlegt, in dieser Partie die Dreierkette auszuprobieren", schilderte Gültekin. Ein Plan, der nach hinten losging: "Im Nachhinein hätte ich das nicht machen dürfen." Nach dem zweiten Gegentreffer reagierte 'RBLZ_Umut' und stellte um - mit Erfolg, er drehte die Partie.

Verpasstes 3:0 als Knackpunkt

Nah dran, den Weltmeister zu Fall zu bringen und das Golden Goal zu erzwingen war Rostocks Levy Finn 'levyfinn' Rieck. Der Hanseat machte den Knackpunkt in einer vergebenen Chance aus: "Ich muss einfach mit 3:0 in Führung gehen. Ich hatte die Chance dazu, als ich alleine auf den Torhüter zuging, ihn aber nicht überwinden konnte", blickte Rieck in seinem Livestream auf Twitch am Tag danach zurück.

Ich fühle mich einfach leer. Eine Leere, die ich so bisher noch nicht hatte. Levy Finn 'levyfinn' Rieck

Einen Einblick in seine Gefühlslage gab der Vizemeister auch: "Generell können wir uns nicht viel vorwerfen. Ich verspüre weder Enttäuschung noch Wut. Ich fühle mich einfach leer. Eine Leere, die ich so bisher noch nicht hatte."

Generell freue sich 'levyfinn' aber über die vielen Zusprüche "sehr, das war auch letztes Jahr der Fall. Viele sagen mir, dass die Erfolge in Zukunft auf jeden Fall kommen werden. Ich denke mir nur: Irgendwann muss ein Titel dann einfach mal her."

Haderte mit seiner verpassten Chance: Levy Finn 'levyfinn' Rieck. Simon Howar / ESL

Von den Leipzigern bekamen Rieck und Teamkollege Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse viel Lob zugesprochen. Zu kicker eSport sagte 'RBLZ_Umut' nach dem Spiel, er sei "froh" gewesen, gegen Rostock gewinnen zu können, denn "die Hanseaten waren die stärksten Konkurrenten" im Kampf um die Schale.

Vejrgang am Controller überragend - abseits der Konsole mit Aufregern

Für Zündstoff im Finale sorgte hingegen Leipzigs Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang. Nach seinem Sieg im Einzel gegen Wilmbusse jubelte der Däne provokant. Beim Verlassen der Halle wiederholte er seine Jubelgesten nochmals.

Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang jubelte provokant. IMAGO/Beautiful Sports

'levyfinn' dazu: "Das mit den Aktionen beim Jubel finde ich gar nicht mal so verwerflich. Das muss jeder selbst wissen". Andere Handlungen verurteilte der Rostocker jedoch: "Pause drücken oder mit dem Ball jonglieren. Das hat was mit Respektlosigkeit zu tun."

In Sachen Jubel sagte 'RBLZ_Anders' der dpa: "Ich juble zum Spaß, so ist es für die Zuschauer emotionaler. Ich meine das nicht böse". Rieck hatte Nachsicht: Man müsse bedenken, dass er "seit seinem 14. Lebensjahr im Rampenlicht steht. Das macht dann auch etwas mit der Psyche."

Vejrgang und Leipzig errangen letztlich die Schale. Die nächste Möglichkeit für Rieck, Deutscher Meister zu werden, bietet das Grand Final der Virtual Bundesliga: Am 10. und 11. Juni wird dann nicht der beste deutsche Klub, sondern beste deutsche FIFA-Spieler gesucht.