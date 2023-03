VBLCC: "Ehrlicher Titel": FIFA-Elite kann sich Ligen-Modell vorstellen

Nach der Saison ist vor der Saison: Im Gespräch mit kicker eSport äußerte sich die FIFA-Elite über den 95er Modus und die Aufteilung in Divisionen. Weltmeister Umut Gültekin spricht sich deutlich für ein Ligen-System aus.

Die VBLCC-Saison ist rum. Was lief gut, was könnte besser werden? IMAGO/RHR-Foto

Die Saison 2022/2023 der Virtual Bundesliga Club Championship ist Geschichte. Den Höhepunkt fand die Spielzeit am vergangenen Wochenende mit der Endrunde - RB Leipzig verteidigte dort seinen Titel als Deutscher Klubmeister. Beim Finale in Köln sprach kicker eSport mit Spielern über den 95er-Modus und ein System mit 1. und 2. Liga.

FUT statt 95er Modus?

Mit dem neuen 95er-Modus sind Yannic 'Yannic0109' Bederke und Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin zufrieden. Dieser sei "näher am FIFA-Ultimate-Team-Modus und es fallen gefühlt mehr Tore. Das zieht entsprechend die Leute auch stärker an, wenn mehr Spektakel ist", sagte Bederke.

Vizemeister Levy Finn 'levyfinn' Rieck würde stattdessen die Spielform von FIFA Ultimate Team (FUT) begrüßen. Auch wenn es ein schmaler Grad sei, denn "dadurch würden Spieler virtuell für Hansa Rostock auflaufen, die im echten Leben für Bayern München spielen. Ich kann verstehen, dass die Virtual Bundesliga versucht, Verknüpfungen zwischen dem analogen und virtuellen Fußball herzustellen." Trotzdem sei FUT oder auch der 90er Modus seiner Einschätzung nach deutlich ausbalancierter und die Akteure nicht zu gut, was aktuell der Fall sei.

Gegen eine Einführung der Spielweise mit den Sammelkarten spricht sich Gültekin aus. Der Haken: "Zum Start der Saison sind die Karten noch nicht so gut. Erst im Laufe der Zeit werden die Teams durch die verschiedenen Promos besser."

Ligen-System grundsätzlich eine Überlegung wert

Bei der Frage, wie gespielt wird, gibt es nicht nur über den Modus, sondern auch dem Klassensystem Diskussionen. Seit drei Jahren sind die Teams in zwei Divisionen aufgeteilt: Die Nord-West- und Süd-Ost-Staffel. Das Konstrukt gleicht dem System aus der amerikanischen Basketball-Liga, der NBA.

Ein Nachteil hat diese Unterteilung jedoch: Es gibt keine Auf- und Absteiger. Für Teams, die nach einigen Wochen nur noch wenige oder gar keine Chancen auf eine Qualifikation für die Play-offs haben, gibt es keine höhergesteckten Ziele mehr. Die Spannung bei Begegnungen zweier Klubs, die sich weder qualifizieren noch absteigen können, minimiert sich.

Das sieht auch Bederke so: "Die Saison wäre für Vereine, die unten stehen, länger interessant." Allerdings sollte dann die Regel entfallen, dass nur Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga an der VBL teilnehmen dürfen: "Ich könnte mir vorstellen, dass sich Klubs nicht sicher sind, wie viel Arbeit oder auch Geld sie in ihre eFootball-Abteilung investieren sollen. Das betrifft Mannschaften, die häufig zwischen zweiter und dritter Liga pendeln."

Eine Regel, von der aktuell Hansa Rostock betroffen wäre. Die Hanseaten stehen auf einem Abstiegsplatz. Bleibt das so, dürfte der Vizemeister vorerst nicht mehr bei der VBL antreten.

"Konstanteste Leistung" hat die Schale verdient

In Sachen Ligen positionierte sich 'RBLZ_Umut' deutlich. Er sei für ein solches System, "da die konstanteste Leistung auch die Schale verdient hat - so wäre es ein ehrlicher Titel" Was er meint: "2021 wurden wir in der Division mit 40 Punkten Erster, aber nicht Deutscher Klubmeister. Ich finde, wer die meisten Punkte holt, soll auch Meister werden."

Gehe es nach ihm, könnte es auch nur eine Liga geben: "Im eSport ist die Fluktuation in den Kadern sehr hoch. Anders als im analogen Fußball. Dementsprechend können sich die Leistungen von Jahr zu Jahr extrem unterscheiden." Die Folge: Keine konstanten Leistungen, sondern Teams, die gerade noch Meister geworden sind, im Folgejahr aber absteigen.

Eine weitere Hürde sieht 'levyfinn' bei der Unterteilung: "Wer startet in der 1. und wer in der 2. Liga? Die Divisionen bieten in dem Falle kein Konfliktpotenzial, da nach Regionen unterschieden wird." Trotzdem sei er einer 1. oder 2. Liga nicht abgeneigt: "Die Divisionen sind aktuell nicht nach Qualität aufgestellt. Ohne abwertend zu sein, aber die Nord-West-Staffel ist deutlich stärker als die Süd-Ost."