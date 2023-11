VBLCC: Dortmunds Premierensieg bringt 'Gaucho' zum Kochen

Borussia Dortmund hat den ersten Dreier der Vereinsgeschichte in der VBL Club Championship (VBLCC) eingefahren. Begünstigt wurde dieser durch fragwürdige Szenen in EA SPORTS FC 24.

Die neuen Power-Items bestimmen weiterhin das Geschehen auf dem virtuellen Rasen der VBLCC. Leidtragender war zuletzt Richard 'Gaucho' Hormes: Der Kapitän von Borussia Mönchengladbach kassierte beim Stand von 2:2 im Einzel gegen Bradley 'BVB_Bradley' Destoop ein kurioses Gegentor, das ihn sichtlich erzürnte.

Der Dortmunder Kontrahent brach mit Felix Nmecha - ein besagtes Power-Item - rechts im Gladbacher Strafraum durch. In einer Manier, wie sie wohl nur mit 99er-Karte und entsprechendem Stärke-Wert überhaupt möglich ist. Anschließend setzte 'BVB_Bradley' den Abschluss aus spitzem Winkel auf das kurze Eck. Trotz fehlender Präzision rutschte der Ball durch die Finger von 'Gaucho's Keeper ins Tor.

Schiedsrichter pfeift ab - und "Gaucho kocht"

Der Gladbach-Rückkehrer gab in der Folge zwar nicht auf und erzielte noch den 3:3-Ausgleich. Zu mehr reichte es aber nicht. Was mitunter ebenfalls an EA SPORTS FC 24 lag: In der Nachspielzeit eroberte Hormes noch einmal im vorderen Drittel des Spielfelds den Ball und hätte wohl eine hervorragende Gelegenheit gehabt - der virtuelle Schiedsrichter entschied sich allerdings für den Abpfiff.

In seiner Spielerkamera war zu sehen, wie der Gladbacher danach die Augen aufriss, aufstand und gestikulierend umherlief. "Gaucho kocht", meinte Moderator Tim 'Latka' Schwartmann im VBL-Livestream und pflichtete ihm bei: "Da wäre ich auch sauer." Das 3:3 bedeutete in der Gesamtabrechnung die Niederlage für die Fohlen - und den ersten VBLCC-Sieg für den BVB.

Zufrieden können die Schwarz-Gelben unterm Strich dennoch kaum sein. Nach dem Erfolg zum Auftakt im Borussen-Duell setzte es Pleiten gegen Hannover 96 (0:3, 3:0, 1:3) und den SC Paderborn (2:4, 7:1, 1:3). Damit belegt der BVB nach vier Spieltagen den 16. von 18 Plätzen in der Division Nord-West. Obwohl kein sportliches Ziel ausgerufen worden ist, bleibt die Borussia unter ihren Ansprüchen. Schließlich schiele man in Dortmund ja doch "ein wenig auf die Play-offs".

Osnabrück erzielte erste Tore in der VBLCC

Schlechter lief es ergebnistechnisch beim VfL Osnabrück. Das erste reine Frauen-Team der VBLCC-Historie hat drei Niederlagen kassiert und ist punktlos Tabellenletzter. Verbesserung gegenüber dem ersten Spieltag gab es dennoch: Gegen den 1. FC Magdeburg (0:3, 3:5) gelangen immerhin die ersten Treffer in der laufenden Saison.

Zum Abschluss des Dienstags präsentierte man sich auch in beiden Duellen mit Bayer Leverkusen (2:4, 2:5) konkurrenzfähig. Nur am dritten Spieltag hatte es zuvor gegen den SC Paderborn eine weitere herbe Gesamtklatsche gesetzt. Im Anschluss an ein 0:5 im 2vs2 wurde es sogar zweistellig: Vinicia de Oliveira Branco unterlag Jamie 'Chaser' Bartel mit 1:10.

Ich glaube, ich war noch nie so traurig wie heute. Lukas 'Lukas_Official11' Wolff, Hansa Rostock

Womit wir beim Dominator der noch jungen Spielzeit in Division Nord-West wären: Paderborn ist der einzige Verein, der noch keinen Punkt abgeben musste. Über den Kantersieg gegen Osnabrück und den Triumph gegen den BVB hinaus schlugen die Ostwestfalen auch den 1. FC Köln (4:2, 5:1). Einziger Wermutstropfen war dagegen das herbe 1:7 von Jonas 'Jonny' Wirth gegen Roee Feldman vom BVB.

In der Tabelle macht sich das aber nicht weiter bemerkbar, Paderborn steht mit zwölf Zählern aus vier Begegnungen an der Spitze. Weit davon entfernt ist inzwischen übrigens Hansa Rostock. Nach einem starken Saisonstart verlor die Kogge am Dienstag alle drei Duelle - teils auch sehr deutlich. "Ich glaube, ich war noch nie so traurig wie heute", schrieb der Rostocker Lukas 'Lukas_Official11' Wolff auf X.

'Henning' scheitert, 'MoAuba' versackt

Dank der Nullnummer ist Hansa auf den 13. Platz zurückgefallen. Etwas besser steht Werder Bremen da, obgleich auch bei den Grün-Weißen nicht alles funktionierte. Ärgerlich war aus Bremer Sicht vor allem das Remis gegen den FC St. Pauli (2:1, 0:3, 2:2). Henning Wilmbusse hatte in der letzten Ingame-Minute seines Einzelspiels gegen Berkay 'BerkayLion' Demirci noch die große Chance auf den Sieg.

Statt aber auf den besser positionierten virtuellen Teamkollegen abzuspielen, scheiterte er mit Nick Woltemade am Pauli-Keeper. "Ich war so im Fokus, mit Woltemade abzuschließen. Weil er eben ein 99er-Power-Item ist", erklärte 'Henning' im Nachklang. Auch Experte Mohammed 'MoAuba' Harkous kam bei Ansicht der Livebilder zu dem Schluss: "Den muss er doch rüberlegen." Dann versackte der Weltmeister von 2019 sinnbildlich tiefer in seinem Sessel.

Die VBLCC wird am Mittwoch um 17.30 Uhr fortgesetzt: Die Spieltage zwei bis vier der Division Süd-Ost stehen auf dem Programm. Alle Ergebnisse und die Tabelle findet ihr in unserer Spieltags-Übersicht.