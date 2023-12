VBLCC: Bayern doch "Bayern-like" - Moderator entschuldigt sich

Der FC Bayern München überwintert in der VBL Club Championship (VBLCC) auf dem zweiten Platz der Division Süd-Ost. Das hatten einige Experten dem eSport-Team nicht zugetraut - es folgte sogar eine Live-Entschuldigung.

"Persönlich entschuldigen" wolle sich VBL-Moderator und Ex-eSportler Tim 'Latka' Schwartmann beim eSport-Team des FC Bayern München. Eine seiner fünf Thesen vor der laufenden Saison lautete nämlich: "Der FC Bayern wird in der Virtual Bundesliga nicht Bayern-like performen." Eine Vorhersage, die sich schon zum Jahresabschluss als falsch herausgestellt hat. Denn: "Jetzt seid ihr auf dem zweiten Platz und die Bayern sind in der Bundesliga auch auf dem zweiten Platz", sagte Schwartmann ans VBLCC-Team gerichtet.

Übermittelt wurde die Entschuldigung im Livestream am Mittwochabend stellvertretend an Thomas 'xThomas_om' Ostermaier. Dieser hatte gemeinsam mit seinem FCB-Teamkollegen Lukas 'Lukas__1004' Seiler gerade die SpVgg Greuther Fürth mit zweimal 7:1 vom virtuellen Platz gefegt. Als "zwei verdiente Siege" bezeichnete 'xThomas_om' die Auftritte anschließend im Interview - und lehnte sich dabei ganz sicher nicht zu weit aus dem Fenster. Wie schon in der gesamten Saison.

Krasser Kontrast in der Münchner Anspruchshaltung

Als Ziel habe man sich bei den Bayern gesetzt, "in der VBLCC so viel wie möglich rauszuholen". Das steht im krassen Kontrast zum Münchner Anspruch auf dem realen Rasen, wo eine Spielzeit ohne Bundesliga-Titel einem Desaster gleichkommt. Die fußballerische Erwartungshaltung ist beim Rekordmeister gerade auf nationaler Ebene riesig. Im eFootball hingegen sei "der Druck nicht so sehr da", meint 'xThomas_om'. Was sich auch mit der öffentlichen Herangehensweise der Bayern deckt.

Auf den eSport-Kanälen des FCB in den sozialen Netzwerken ist nichts von der Teilnahme an der VBL zu sehen. Die Ankündigung zum Einstieg war lediglich in den Untiefen der Vereinshomepage zu finden. Die Kaderspieler wurden über Auswahlturniere ermittelt. Das alles legt die Vermutung nahe, dass die Münchner - anders als etwa der BVB - nur aufgrund der Aufnahme in die DFL-Statuten und Lizenzierungsordnung an der VBLCC teilnehmen. Weil es seit dieser Saison Pflicht ist.

Ihr seid ja keine Spieler, die geholt wurden, um Erster zu werden. 'MoAuba' zu 'xThomas_om' über seine Einschätzung zur Bayern-Strategie

Die eSportler scheinen davon aber nicht negativ beeinflusst. Nach einem etwas holprigen Saisonstart mit vier Punkten aus drei Spieltagen eilen die Bayern virtuell von Erfolg zu Erfolg. Nach den Kantersiegen gegen Fürth fuhr das VBL-Trio aus 'xThomas_om', 'Lukas__1004' und Fabiano 'Epixal' Loos am Mittwoch sechs weitere Punkte ein. Auch der VfB Stuttgart (1:1, 1:1, 5:2) und der 1. FC Kaiserslautern (4:1, 2:2, 4:1) mussten sich geschlagen geben. Somit hat der FCB die letzten sieben Duelle allesamt gewonnen.

In die Winterpause gehen die Bayern als Zweiter der Division Süd-Ost, der Vorsprung auf Platz drei beträgt schon fünf Zähler. Einzig der 1. FSV Mainz 05 steht in der Tabelle besser da. Auf die Rheinhessen "schauen wir aber eher nicht", sagt 'xThomas_om'. Man wolle vielmehr den Abstand nach unten konstant vergrößern. Vielleicht auch in dem Wissen, dass sie vor der Saison trotz des großen Vereinsnamens eher als Underdog im Kampf um die oberen Ränge angesehen worden waren.

Laut Experte und FIFA-19-Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous seien Ostermaier & Co. "ja keine Spieler, die geholt wurden, um Erster zu werden". 'xThomas_om' widersprach ihm zwar nicht, sagte aber: "Wir wissen alle drei, dass wir richtig gut spielen können und Talent haben." Den Beweis dafür lieferten der 21-Jährige und seine Kollegen zuletzt zuverlässig jede Woche. Eben doch ziemlich "Bayern-like".

Augsburg ungeschlagen, Mainz Tabellenführer

Eingerahmt werden die Münchner tabellarisch zum Jahresabschluss von Spitzenreiter Mainz und dem Drittplatzierten FC Augsburg. Beide trafen am letzten Dreifach-Spieltag in 2023 aufeinander - und waren vor dieser Begegnung jeweils ungeschlagen. Gerissen ist die Serie der Mainzer, ausschlaggebend war das 2vs2: Yannic Bederke und Haci Umut Saracoglu bezwangen Ditmir Alimi und Max Julius 'Diviners' Gröne mit 2:1. Die Einzel endeten jeweils mit 2:2.

Da der FCA anschließend auch gegen den SC Freiburg (1:1, 2:5, 3:2) immerhin ein Remis holte, gehen die Fuggerstädter als einziges ungeschlagenes Team der Division Süd-Ost in die Winterpause. Um das Jahr auf einem der ersten beiden Plätze zu beenden, trennten sie sich von ihren Gegnern allerdings zu oft unentschieden - sechsmal in zwölf Duellen. Mainz wiederum musste zwar die erste Niederlage einstecken, hat aber alle anderen elf Begegnungen für sich entschieden.

Die Nullfünfer können ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf die Bayern vor Weihnachten sogar noch ausbauen: Am 20. Dezember werden die drei für Mittwoch angesetzten Spieltage von RB Leipzig nachgeholt - darunter das Aufeinandertreffen mit Mainz. Der amtierende deutsche Klubmeister konnte aufgrund von Krankheitsfällen im Team nicht antreten. Alle Ergebnisse und Tabellen der VBLCC findet ihr in unserer Spieltags-Übersicht.