VBLCC: Bayern-Debüt ohne Sieger - Titelverteidiger gibt sich keine Blöße

Der FC Bayern München musste im ersten VBL-Spiel der Vereinsgeschichte ein Remis hinnehmen. Titelverteidiger Leipzig startetet derweil mit einem Sieg, wurde aber tabellarisch von torhungrigen Mainzern überflügelt.

Heiß waren die Debüts von Borussia Dortmund und FC Bayern München in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) erwartet worden. Nachdem der BVB am Samstag in der Division Nord-West glücklos in das VBL-Abenteuer gestartet war, kamen auch die Münchner am Sonntag in der Division Süd-Ost nicht über eine Punkteteilung hinaus.

FCB holt ersten VBL-Punkt der Geschichte

Dabei war der Start gegen den KSC, vertreten durch PHIRONIX, zunächst geglückt. Lukas 'Lukas_1004' Seiler und Thomas 'xThomas_om' Ostermaier, die unter der Woche als offizielle Mitglieder des Kaders bekannt gegeben worden waren, entschieden das Doppel mit 2:1 für sich. Infolge eines Rückstands drehte das FCB-Duo in der Schlussphase auf und kam nach dem Ausgleich in der letzten Minute zum emotional umjubelten Siegtreffer. Torschütze: Leon Goretzka, dessen 99er-Power-Item das virtuelle Leder aus kurzer Distanz trocken im Kasten unterbrachte. Vor der Spielzeit hatte sich jede Mannschaft zwei dieser Spezialkarten aus dem Kader des eigenen Vereins aussuchen dürfen.

Postwendend gab es im ersten Einzel jedoch die Antwort der Badener. Justin 'milkalove' Springer legte in der Strassenkicker Base gegen Ostermaier los wie die Feuerwehr. Nach 20 Ingame-Minuten führte er bereits mit 2:0 und ließ sich auch durch den Anschlusstreffer kurz nach der Pause nicht beirren. Zwar fand 'xThomas_om' auch auf den dritten Gegentreffer noch eine Antwort, mehr als Ergebniskosmetik zum 2:3 war jedoch nicht mehr drinnen.

Das FCB-Duo um Lukas Seiler und Thomas Ostermaier (hinten) beim VBL-Debüt der Münchner. Bundesliga Collection via Getty Images

Es war somit an Khalid 'KhalidGRL03' Gürel und Seiler, über den Ausgang des Duells zu entscheiden. Erneut startete der KSC-Vertreter besser, diesmal waren knapp 30 Ingame-Minuten gespielt, als das Leder zum 2:0 in den bayerischen Maschen zappelte. 'Lukas_1004' schlug allerdings umgehend zurück und drängte nach dem Seitenwechsel erfolgreich auf den Ausgleich. In der 70. Ingame-Minute stellte der ehemalige Hoffenheimer auf 2:2 und besiegelte einen "verdienten Punkt für beide Seiten", wie er kicker eSport gegenüber einordnete. "Es waren drei sehr ausgeglichene Spiele, deshalb ist es zum Saisonstart ein Punktgewinn."

RBLZ siegen souverän

Einen kürzeren und erfolgreicheren Arbeitstag durchlebten derweil die RBLZ. Mit Neuzugang Levy Finn 'levyfinn' Rieck hatte der VBLCC-Champion der letzten beiden Spielzeiten seinen Kader nochmal auf höchstem Niveau verstärkt und zählt so erneut zu den absoluten Topfavoriten. Gegen den 1. FC Kaiserslautern gab es im Doppel mit dem kicker eFootballer des Jahres Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin dennoch einen Vergleich auf Augenhöhe. Kaan 'xKaan61_' Tuncer und Adrian 'Nickstar017' Starkbaum hielten trotz geringerer Spielanteile mit den Sachsen mit, unterlagen jedoch dennoch knapp, aber verdient mit 0:1.

"Ich freue mich, dass wir mein Debüt gewinnen konnten", kommentiert Rieck den Start seiner RBLZ-Laufbahn anschließend im Livestream und lobte seinen neuen Arbeitgeber für die gelungene Integration: "Ich hatte viel Umzugsstress. Das ist nie schön. Aber mein Team hat mich gut empfangen", so der ehemalige Rostocker, der keinen Hehl daraus machte, dass "es einem viel Sicherheit gibt, wenn Umut dein Teammate ist".

Ein Kompliment, dass Gültekin in seinem Einzel gegen Starkbaum rechtfertigte. Der Leipziger war der offensiv deutlich aktivere und gefährlichere Spieler, die Führung in der 24. Ingame-Minute daher nur folgerichtig. Allerdings verpasste der amtierende FeCWC-Champion lange den zweiten Treffer. Erst mit Beginn der Schlussviertelstunde schenkte er 'Nickstar017' das 2:0 ein, dem der Lauterer nur Augenblicke später mit seinem einzigen Torschuss den Anschluss folgen ließ.

Ich bin nach Leipzig gewechselt, um Titel zu gewinnen. Levy Finn 'levyfinn' Rieck

"Am Ende gewinne ich knapp mit 2:1, obwohl ich höher hätte gewinnen können", analysierte 'RBLZ_Umut' gegenüber kicker eSport und führte aus: "Es war etwas unglücklich, dass die Bälle nicht reingehen." Dennoch, so der Einzelweltmeister von 2022, "kann ich es trotzdem besser spielen". Selbiges gelte auch für den gemeinsamen Auftritt mit Rieck. Sein Teamkollege formulierte die eigenen Ansprüche an die Spielzeit klar: "Ich bin nach Leipzig gewechselt, um Titel zu gewinnen."

Mainz im Torrausch an die Tabellenspitze

Nach dem ersten Spieltag grüßt allerdings nicht der amtierende Titelträger, sondern der FSV Mainz von der Tabellenspitze. Die Rheinhessen spielten sich gegen Eintracht Frankfurt förmlich in einen Rausch. Im Doppel düpierten Ditmir 'Ditmir_4897' Alimi und Max Julius 'Diviners' Gröne die Adler mit 4:1. Zwar war Leon 'Jelm' Hahn und Adnan 'Adnan-Real' Gültekin nach frühem Rückstand der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen, im zweiten Durchgang fiel das hessische Duo jedoch auseinander.

Sogar noch deutlicher wurde es im Einzel zwischen Alimi und Emil 'Emil' Köhler. Nach der 1:0-Pausenführung schaltete 'Ditmir_4897' einen Gang hoch und zeigte sich brutal effizient. Fünfmal schoss der Mainzer aufs Tor, fünfmal durfte er jubeln, 5:0 hieß es nach 90 Ingame-Minuten, die den FSV ob der überragenden Tordifferenz zum ersten Spitzenreiter der Division Süd-Ost machten.

Kurz nach Sessionsstart darf im Rheinland also ordentlich gefeiert werden. Schließlich hat es neben dem selbsternannten "Karnevalsverein" auch der 1. FC Köln zum Tabellenführer gebracht. Die Geißböcke verteilten in der Division Nord-West zwei deutliche Abreibungen.