VBLCC: Aus "Not gegen Elend" wird ein denkwürdiges Rheinderby

Je zweimal hatten Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln am Dienstag bereits verloren, als sie zum virtuellen Rheinderby antraten. Was folgte, war ein VBL-Spektakel der Enttäuschten.

Das Prädikat "Not gegen Elend" bescheinigte Köln-Coach Peter 'petkus' Schwab dem virtuellen Rheinderby in der VBL Club Championship (VBLCC) vor dem Anpfiff. Seine Schützlinge hatten an den ersten beiden Spieltagen vom Dienstagabend empfindliche Niederlagen hinnehmen müssen. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen schlugen den Effzeh jeweils im Schnelldurchgang. Auch Borussia Mönchengladbach war aus den Duellen mit dem FC Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg zweimal als Verlierer hervorgegangen.

Beide Vereine waren vor dem direkten Aufeinandertreffen nicht in den Play-off-Rängen - und hinkten den eigenen Ansprüchen hinterher. "Für denjenigen, der jetzt nicht punktet, wird es ein ganz bitterer Tag. Ein Unentschieden hilft auch beiden nicht wirklich weiter", sagte 'petkus' und prognostizierte daher "spannende Spiele". Der Kölner Trainer wollte gegen den Lokalrivalen aus Mönchengladbach "das Maximum holen". Dass dies auf beiden Seiten der Plan war, wurde schon im anfänglichen 2vs2 deutlich.

'TheStrxngeR' kassiert ein halbes Dutzend

Schwabs Team erwischte einen Fehlstart und geriet schon in der fünften Ingame-Minute in Rückstand. Im Anschluss entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der von guten Ansätzen und ausbaufähiger Chancenverwertung geprägt war. Eine Ecke brachte den Geißböcken noch vor der Pause den Ausgleich, der Ball landete nach einem wuchtigen Kopfball im Gladbacher Netz (37.). Der zweite Durchgang hielt nur noch wenige Höhepunkte parat - folglich trennten sich die Duos zum Auftakt mit 1:1.

Spiegelverkehrtes Bild im ersten Einzel: Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos ging per Doppelschlag (4./9.) früh mit 2:0 in Führung. In der Folge vergab der VBL-Champion von 2018 beste Gelegenheiten - er wurde dafür bestraft. Innerhalb von drei Ingame-Minuten (17./20.) glich Jannis 'JistenNSQ' Pütz aus. Und es kam noch schlimmer für 'TheStrxngeR': Vier Treffer fielen in der wilden Schlussphase der ersten Halbzeit, nur einen davon erzielte Katnawatos. So stand es zum Seitenwechsel 5:3 für 'JistenNSQ'.

Pütz machte nur kurz nach dem Wiederanpfiff das halbe Dutzend voll und besiegelte damit den Gladbacher Sieg. 'TheStrxngeR' gelang nur noch der 4:6-Anschlusstreffer. Dabei hatte der Kölner sowohl mehr Schüsse als auch mehr Versuche aufs Tor verbucht. 'JistenNSQ' wiederum glänzte durch gnadenlose Effizienz: Jeder einzelne seiner sechs Abschlüsse fand das Ziel. Den Fohlen hätte somit ein Remis im zweiten Einzel gereicht, um den Sieg im Rheinderby einzufahren und einen bis dato schwarzen Tag aufzuhellen.

Trivela an die Latte - gejubelt wird trotzdem

Ins Rennen schickte die Borussia nicht etwa den erfahrenen Spielertrainer Richard 'Gaucho' Hormes, sondern Rotationsspieler Lukas 'LxKi' Lange. Nach einer Abtastphase legte der 22-Jährige per schöner Kombination durch den Kölner Strafraum vor (34.). Gegner Denis Müller ließ sich davon allerdings nicht weiter beeindrucken. Und zeigte Lange, warum er erst vor einem Monat die FC Pro Regionals in Europa-Ost gewonnen hat: Nur zwei Ingame-Minuten später traf er zum 1:1-Ausgleich.

In der zweiten Hälfte drehte Müller dann die Partie und brachte die Begegnung auf Kurs Punkteteilung. Diesmal war es jedoch 'LxKi', der den Rückstand in Windeseile egalisieren konnte. 'Denis' musste nun wieder zwingend treffen, um noch einen Zähler für die Kölner zu retten. Das Unentschieden, das laut Coach 'petkus' "nicht wirklich weiterhelfen" würde, war das höchste der Gefühle für den Effzeh. Es sah zunächst jedoch nicht danach aus, als könnten die Geißböcke dieses noch erreichen.

Ein strammer Schuss zischte haarscharf am rechten Gladbacher Pfosten vorbei (72.). Ein traumhafter Trivela aus rund 20 Metern klatschte nur an die Latte (84.). Wenige Ingame-Minuten vor dem Abpfiff erzielte Müller dann doch das 3:2, das er darauf tief in der Nachspielzeit noch verteidigen musste, per Block im eigenen Sechzehner. Am Ende stand ein Remis im Rheinderby - mit dem beide Teams nicht wirklich zufrieden waren. Doch wie Köln-Trainer Schwab schon vor dem Gladbach-Duell meinte: "Mund abwischen."

Nächster Teamwahl-Regelbruch in FUT

Während Köln und Gladbach auch nach dem direkten Aufeinandertreffen keinen Play-off-Rang belegen, hat sich ein Duo an der Spitze abgesetzt. Sowohl der SC Paderborn als auch der FC St. Pauli zündeten am Dienstag eine sogenannte "9er-Bombe" - sie gewannen all ihre Begegnungen. Besonders Tabellenführer Paderborn ließ es dabei krachen: Gegen Braunschweig, Magdeburg und Schalke benötigten die Ostwestfalen jeweils nur zwei Partien. Dabei stand am Ende ein Torverhältnis von insgesamt 28:6.

Der SCP hat nach 17 Spieltagen - der offiziellen Hinrunde - der Division Nord-Ost starke 43 Punkte auf dem Konto. Damit haben sich die Paderborner mitten im Januar noch zum Herbstmeister gekrönt. Die eKiezkicker aus St. Pauli sind dem Spitzenreiter mit 42 Zählern dicht auf den Fersen. Der drittplatzierte SV Werder Bremen muss hingegen mit 35 Punkten schon ordentlich abreißen lassen. Die Grün-Weißen konnten am Dienstagabend nur zwei von neun möglichen Zählern einfahren.

Zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Braunschweig kam es zudem zu einem neuerlichen Regelbruch. Die Löwen waren mit drei Frankfurter FUT-Karten angetreten und bekamen das Doppel folglich mit 0:3 gegen sich gewertet. Es ist nicht die erste Entscheidung am Grünen Tisch in der laufenden VBLCC-Saison: Auch der Leipziger Anders Vejrgang und der Elversberger Mazlum Dogan hatten die Regularien der Teamwahl bereits missachtet - und Punkte eingebüßt.