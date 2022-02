VBL: 'whiteezz05', 'Diviners' & Co. ziehen in Play-offs ein

Die VBL Open haben im Januar 20 weitere Qualifikanten für die Play-offs hervorgebracht, die zweiten Reihen großer Vereine haben den Schritt geschafft.

Mit Niklas 'NRaseck' hatte im Dezember zu Jahresabschluss 2021 einer der bekanntesten und besten FIFA-Profis Deutschlands den Einzug in die Play-offs der Virtual Bundesliga (VBL) erreicht. Zum Auftakt in 2022 sind die Namen nicht ganz so groß, dennoch dominierten einige prominente Spieler die VBL Open.

Vertreten sind dabei diverse Spieler, die auch in der VBL Club Championship zum Zug kommen. Sowohl an der Playstation als auch an der Xbox hat je ein Top-Talent einen Platz in den Play-offs ergattert. Max 'Diviners' Gröne vom SV Werder Bremen und Fabrice 'whiteezz05' Weiß von der TSG Hoffenheim haben sich ihr Ticket gesichert.

Top-Talente im Furore-Potenzial

'Diviners' war schon in der vergangenen Saison der Überflieger der Einzelmeisterschaft, der Bremer wurde im Grand Final erst im PlayStation-Finale von Titelträger Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin gestoppt. In der laufenden Spielzeit sammelte 'Diviners' für Werder auch Erfahrung in der VBL Club Championship.

Selbiges gilt für 'whiteezz05', der sich bei der im Aufwind befindlichen TSG schon zur Stammkraft entwickelt hat. Nach sieben Siegen und sechs Remis musste der 16-Jährige erst in der vergangenen Woche gegen Emil 'EmilSGE' Köhler (0:3) von Eintracht Frankfurt seine erste Niederlage in der VBL Club Championship hinnehmen.

Hertha-Profis für beide Konsolen

Im Doppelpack in die Play-offs eingezogen ist Hertha BSC: An der PlayStation war Leroy 'Leroy_1892' Richter unter den zehn erfolgreichsten Open-Spielern, an der Xbox konnte sich unter anderen Christoph 'Chrissi291' Strietzel durchsetzen. Zu den bekannteren Profis zählt zudem Ditmir 'Ditmir 4897' Alimi vom 1. FC Köln.

Januar-Qualifikanten im Überblick

PlayStation

'Takahashi_NL', 'Moddrig-Fundort', 'VBLMillka', 'Messinho0VBL', 'FCSPMikeVBL', 'LionXX_ _ _', 'MrZPlayz', 'Leroy_1892', 'SVM_Vorbi' und 'SVW_Diviners_VBL'.

Xbox

'Knusper7285', 'Ditmir 4897', 'HSVWische', 'PatrickLFC5', 'FSVSaheX', 'BSC Chrissi', 'Ice Kaktuz6759', 'Mizkamp25', 'VBL Fonsi' und 'whiteezz051847'.

