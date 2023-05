VBL: Wer wird Newcomer der Saison 2023/23?

Kurz vor dem Grand Final will die VBL es wissen: Welcher Youngster hat in dieser Spielzeit am meisten beeindruckt und folgt Rostocks Levy Finn Rieck?

Zur Auswahl stehen in dieser Spielzeit fünf Kandidaten, die allesamt aus der Nord-West-Division kommen. Vertreten sind der FC Schalke 04, der VfL Bochum, der SC Paderborn, der FC St. Pauli und Hertha BSC. Wer der Nachfolger von Levy Finn 'levyfinn' Rieck wird, könnt ihr hier entscheiden.

Zwei Nominierte scheitern kurz vorm Endspiel

Den Anfang machen die Königsblauen, die ihre beste Saison in der VBL Club Championship (VBLCC) absolvierten. Dass S04 diese auf einem grandiosen dritten Tabellenplatz abschloss, lag auch an den starken Auftritten von Max 'Antimax' Eggenkämper. Der 21-Jährige präsentierte sich sowohl im Einzel, als auch mit Teamkollege Serhat 'Serhatinho' Öztürk in guter Verfassung.

Ein Highlight der Spielzeit war sicherlich die spektakuläre Aufholjagd im VBLCC-Finale, durch das sich Schalke hauchzart für die K.-o.-Runde qualifizierte und bis ins Halbfinale gegen den späteren Titelträger RB Leipzig vordrang. Noch besteht zudem eine Titelhoffnung für Eggenkämper, der sich über die VBLCC seinen Platz im Grand Final der Einzelmeisterschaft sicherte.

Genauso lief es auch für Berkay 'BerkayLion' Demirci, der mit St. Pauli sogar noch vor den Knappen landete. In einem dramatischen Finale hatten die Kiezkicker den Matchball auf die Divisionsmeisterschaft vergeben, Hansa Rostock hatte somit den Vortritt und zog als Tabellenerster in das Finalevent der VBLCC ein.

Dort waren jedoch auch die Kiezkicker mit von der Partie und präsentierten sich gewohnt stark. Demirci zog gemeinsam Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj souverän in die K.-o.-Phase ein, in der wie auch für Schalke im Halbfinale Schluss war. Abermals war Hansa Rostock eine Nummer zu groß für den 18-Jährigen und seine Hamburger.

Pokalhoffnungen und heiße VBL-Aktien

Weniger erfreulich verlief die Saison für Hertha, Bochum und Paderborn, die allesamt die Play-offs verpassten. Bei den Berlinern sorgte jedoch Bastian 'BxstiP7' Puskas für Furore. In seiner Debüt-Saison spielte er bei den VBL Open Play-offs ganz groß auf und unterlag im Winner Bracket erst im Endspiel gegen Leverkusens Furkan 'Furky' Kayacik, ehe er sich im Loser Brackt souverän das Finalticket sicherte.

Noch etwas beeindruckender verliefen die Play-offs für den Paderborner Jonas 'Jonny' Wirth. Bereits in der Swiss Round zeigte dieser sich in blendender Form und gewann als einer von nur vier Spielern alle fünf Partien. Eine Souveränität, die der 17-Jährige auch im Winner Bracket an den Tag legte, das er ebenso sicher durchlief. Nach insgesamt acht Siegen aus acht Spielen könnte Wirth beim Grand Final eine heiße Aktie sein. Mit den Ostwestfalen greift er zudem nach dem DFB ePokal. Im Viertelfinale wartet Sandhausen.

Ein möglicher Halbfinalgegner könnte aus dem Ruhrpott kommen, genauer gesagt aus Bochum. Denn auch der VfL und Julien 'Julien_FNGK' Fungk stehen in der Runde der letzten Acht. In den VLB Open Play-offs bewies er außerdem Nervenstärke. Mit drei Siegen zu zwei Niederlagen sprang er in die Double Elimination, in welcher der nächste Rohdiamant der Bochumer Talentschmiede nicht mehr zu stoppen war. Schlussendlich löste er das Finalticket durch einen Sieg gegen den ehemaligen VBLCC-Champion und WM-Teilnehmer Denis 'Denis' Müller.