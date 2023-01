VBL: Wer ist Top Performer der Hinrunde?

Die Hinrunde der Virtual Bundesliga Club Championship ist gespielt. Gesucht wird nun der Top Performer der Hinrunde. Mit dabei: Ein Weltmeister und eine Überraschung.

Halbzeit bei der Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC). Die ersten Teams brachten sich in gute Ausgangslagen für den Endspurt der Saison. Während sich die Mannschaften für diesen rüsten, wirft die VBL nochmal einen Blick auf das Vergangene. Gesucht: Der beste Spieler der Hinrunde.

Ginge es um die Überraschung der Hinrunde, dürfte der SV Sandhausen klarer Favorit auf die Auszeichnung sein. Noch in den vergangenen drei VBL-CC-Teilnahmen in den unteren Regionen des Tableaus zu finden, spielen die Kurpfälzer dieses Jahr um das Grand Final mit. Sechs Spieltage lang waren sie sogar Erster.

Dass es in dieser Spielzeit aus ihrer Sicht so gut läuft, liegt unter anderem an David 'Dave' Queck. Der ehemalige Würzburger geht bei den Sandhäusern in sein zweites Jahr, brillierte in dieser Spielzeit vor allem im Einzel. Mit elf Siegen teilt er sich mit einigen weiteren Spielern den elften Platz.

'WOB_Fabio' mit einem Hinrunden-Highlight - Favoritenrolle klar verteilt

Einer davon ist Fabio 'WOB_Fabio' Immerthal. Der Neuzugang aus Hannover hat in den Statistiken gegenüber Queck leicht die Nase vorn. Ein Tor und Doppelsieg mehr stehen bei Immerthal zu Buche. Außerdem sorgte er für ein Highlight der Hinrunde. Im Duell gegen Hannover 96 lag er bereits früh, fast schon aussichtslos, mit 1:6 zurück. Innerhalb von 26 Ingame-Minuten holte er jedoch den Rückstand auf ein 5:6 auf. Der Treffer zum Ausgleich blieb ihm allerdings verwehrt.

Als Tabellenführer hat sich Hansa Rostock in der Nord-West-Division etabliert. Einen gehörigen Anteil daran hat Levy Finn 'levyfinn' Rieck. Mit 13 Siegen teilt er sich mit anderen Spielern das Podest der Top 3. Favorit auf die Auszeichnung des besten Spielers der Hinrunde ist allerdings sein Pendant aus Leipzig: Umut Gültekin.

Der Leipziger möchte mit den Sachsen nicht nur den Titel verteidigen, sondern auch im Einzel triumphieren. Dieses verlor er letztes Jahr gegen Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen. Gültekins Leistungen dürften ihm aber Mut machen. Er ist sowohl der Spieler mit den meisten Toren (55), aber auch Siegen im Einzel (17) und Doppel (9). Zumindest rein statistisch hat er damit die besten Aussichten, Nachfolger von Riad 'H96_Riad' Fazlija (Hannover 96) zu werden.