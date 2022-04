VBL: Weltmeister 'MoAuba' auf den letzten Drücker in die Play-offs

Der letzte Monat der VBL Open ist gespielt, die letzten Qualifikanten für die Play-offs stehen fest - auch der Weltmeister hat den Sprung noch geschafft.

Toresschluss in der deutschen FIFA 22-Einzelmeisterschaft: Im März sind die letzten Teilnehmer an den Play-offs im Mai ermittelt worden, 20 Spieler haben den Einzug über die VBL Open gepackt. Bekanntester Name unter den Last-Minute-Qualifikanten ist der amtierende FIFA-Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous.

'MoAuba' ist allerdings nicht der einzige Spieler des FOKUS CLAN, der weiter nach dem nationalen Titel greift: Auch Teamkollege Lukas 'Sakul970611' Vonderheide konnte sich durchsetzen, der ehemalige eNationalspieler ist an der Xbox qualifiziert. An der Microsoft-Konsole war auch ein aktueller deutscher Vertreter erfolgreich.

Diverse Club Championship-Spieler

Kai 'Hensoo' Hense von NEO zieht in die VBL Playoffs ein - aktuell drückt er seinen DFB-Kollegen im Play-Ins-Showdown der FIFAe Nations Series die Daumen. Einer der Überraschungsteilnehmer am VBL Grand Final 2021 war Simon 'harterschuss22' Zügel, der inzwischen beim 1. FC Heidenheim aktiv ist - und auch ein Jahr später wieder um die Endrunde spielt.

Weitere aus der Club Championship bekannte Spieler unter den letzten VBL Open-Siegern sind Jonas 'Bit0911' Bederke von der TSG Hoffenheim, Leon 'xLeon1903x' Lödel vom SSV Jahn Regensburg, Colin 'Cooolliiin' Völter von Holstein Kiel und Hasan 'Hasoo' Eker vom FC Schalke 04.

März-Qualifikanten im Überblick

PlayStation:

'VBL_NiklasRank', 'Romeo_439', 'harter_schuss22', 'Doug_Heffernan94', 'DerKaiserFIFA', 'IamJB7-', 'VBL-BingBong', 'VBL_xThomas_om', 'LLL_VBL_LLL' und 'IFeliix23'.

Xbox:

'Bit0911', 'Woody RGB', 'Cooolliiin', 'NEO Hensoo', 'TheSpecialHaso', 'SVMRobin', 'MoinVBL', 'Sakul970611', 'xLeon1903x' und 'Klimyts19'.