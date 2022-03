VBL: Tragisches Finale für Werder - Rostock krönt sich - Nachholspiel klärt Meister-Frage

In der Virtual Bundesliga (VBL) by bevestor stand der letzte Doppelspieltag an. Für Werder Bremen endete dieser tragisch, Rostock durfte jubeln und in der Süd-Ost-Division wird gespannt auf das alles entscheidende Nachholspiel gewartet.

Nur drei Punkte - bitterer Werder-Absturz

Kaum ungünstiger hätte der letzte Doppelspieltag der VBL Club Championship für den SV Werder Bremen verlaufen können. Als Tabellenführer der Nord-West-Division in den Abend gegangen, sammelte Werder am Dienstag nur drei Punkte und fiel damit noch auf den dritten Platz zurück, wodurch die Hanseaten den direkten Einzug ins Grand Final überraschend verpassten.

Gegen Bochum reichte es immerhin zu einem 2:5, im Showdown gegen Paderborn kamen die Bremer sogar mit 1:7 unter die Räder. Zuvor hatten Michael 'MegaBit' Bittner & Co. 14 Spieltage in Folge nicht schlechter als Rang zwei notiert und sieben Spieltage in Serie sogar auf Platz eins gestanden. In der Final Chance kämpft Werder nun gegen Nürnberg um die Rückkehr in die Erfolgsspur.

Rostocker Debütmärchen geht weiter

Ins Träumen dürfen vor dem Start der Endrunde die Spieler von Hansa Rostock geraten. Die krönten ihre glänzende Debütsaison. Sowohl gegen Schalke als auch Hannover gelang den Rostockern ein 7:1, damit knüpften sie eindrucksvoll an die Leistungen aus der Vorwoche an.

Mit sagenhaften 32 Punkten aus den jüngsten vier Partien rauschte die "Kogge" an die Spitze der Staffel und qualifizierte sich damit direkt für das Grand Final.

Hansa Rostock feiert den Überraschungstitel in der Division Nord-West. DFL

Triumph gegen Wolfsburg: HSV erobert Platz zwei

Laut gejubelt wurde am Dienstag auch beim Hamburger SV, der sich dank der Bremer Patzer noch auf den zweiten Platz vorschob - und das in einem Herzschlagfinale: Sowohl der HSV als auch der SVW schlossen die Hauptrunde mit 112 Punkten ab, die Hamburger hatten das direkte Duell mit Werder aber für sich entschieden (4:4 und 6:3).

Ausschlaggebend war insbesondere der Triumphzug gegen Wolfsburg, bei dem Daniel 'HSV_Daniel7' Dwelk und Steffen 'Funino' Pöppe ein 9:0 herausschossen. Gegen Köln hatte es zuvor eine 3:6-Niederlage gegeben.

Pauli-Duo macht gegen Bochum alles klar

Zur Zitterpartie wurde der Abend unterdessen für den FC St. Pauli. Die Hanseaten unterlagen am 25. Spieltag mit 2:5 gegen Wolfsburg, fielen daher auf Platz sechs zurück und mussten zwischenzeitlich wieder um die Play-off-Teilnahme bangen. In der letzten Partie folgte dann aber der Befreiungsschlag.

Kamal 'fcsp_kamal' Kamboj (5:0 gegen Justin 'xGodly10'Kampmeier ) und Mustafa 'fcsp_musti' Cankal (3:1 gegen Benedikt 'BeneCR7x' Bauer) schossen St. Pauli in den Einzeln und gemeinsam im Doppel mit dem 7:1 gegen Bochum in die Final Chance. Hinter St. Pauli schafften auch Köln und Hannover den Sprung in die Zwischenrunde.

Achtungserfolge für den SC Paderborn

Eher bitter verlief der Abend dagegen für die Verfolger, die vergeblich auf den späten Sprung in die Top 6 gehofft hatten. Allen voran Borussia Mönchengladbach: Durch das 7:1 gegen Hannover rückte Platz sechs plötzlich wieder in Reichweite, wenn auch im Anschluss gegen Leverkusen das perfekte Ergebnis hergemusst hätte.

Infolge des 4:4 gegen Bayer beendete Gladbach die Saison auf Platz sieben. Knapp dahinter landeten der FC Schalke 04 sowie der VfL Bochum und der SC Paderborn. Achtungserfolge gelangen insbesondere dem SCP: Die Ostwestfalen sammelten gegen Bremen (7:1) und Kiel (6:3) 13 Punkte.

Spuckt Sandhausen den Leipzigern noch in die Suppe?

Das erwartete Herzschlagfinale ist in der Süd-Ost-Division ausgeblieben, da das 2vs2 von RB Leipzig gegen den SV Sandhausen nicht stattfinden konnte und nachgeholt werden muss. Ein Punkt macht derzeit den Unterschied zugunsten des FC Ingolstadt aus, der wie die Sachsen schon vor dem Saisonabschluss den direkten Sprung ins Grand Final sicher hatte.

Beide Teams hatten zunächst gepatzt: Die "Schanzer" unterlagen Hoffenheim mit 3:6, RB spielte - vorbehaltlich des besagten Doppels - erst mal nur 3:3 gegen Sandhausen. Am späteren Abend spitzte sich die Tabellensituation weiter zu.

Die Leipziger zogen mit einem 7:1 gegen Darmstadt vorbei und erhöhten den Druck auf die Oberpfälzer, die aber standhielten. Timo 'TimoX' Siep und Philipp 'Eisvogel' Schermer schossen den FCI zu einem 6:3 gegen Heidenheim und damit zurück auf Platz eins. RB kann aber schon mit einem Remis im ausstehenden 2vs2 gegen Sandhausen den Staffelsieg eintüten.

Nürnberg rutscht ab, bleibt aber drin

Den erwarteten Sprung in die Play-offs hat sich der 1. FC Nürnberg gesichert, der mit dem Verlauf des Mittwochabends allerdings alles andere als zufrieden sein dürfte. Insgesamt nur vier Punkte sammelten die Franken in den letzten beiden Saisonspielen, stürzten damit auf Platz sechs ab und mussten zwischenzeitlich sogar um den Einzug in die Final Chance bangen.

Nachdem Antonio 'AntonioRadelja' Radelja im Einzel und im Doppel mit Daniel 'Bubu' Butenko für das 4:4 gegen Fürth gesorgt hatte, kamen beide mit 0:9 gegen Hoffenheim unter die Räder. Im vorherigen Saisonverlauf hatte Nürnberg nie schlechter als Rang vier gestanden. Diesen schnappten sich nun die Hoffenheimer, die ebenfalls in den Play-offs stehen und dort gegen Köln spielen.

Dank 'burak__may': Meister verteidigt Platz drei

Auf Platz drei schloss der 1. FC Heidenheim die Hauptrunde ab und bewies damit, den Umbruch geschafft zu haben. Nachdem Denis 'Denis' Müller und Serhat 'Serhatinho01' Öztürk den Titelverteidiger im Sommer verlassen hatten, starteten die Heidenheimer durchwachsen in die Saison, steigerten sich aber von Woche zu Woche und knüpften insbesondere in der Rückrunde an die starken Leistungen der Meistersaison an.

Trotz der 3:6-Niederlagen gegen Darmstadt und Ingolstadt sicherten sich die Schwaben souverän den Einzug in die Play-offs, in denen es gegen Hannover geht. Am Mittwoch sorgte Burak 'burak__may' May für Zählbares: Gegen Darmstadts Marcel 'DonChap28' Deutscher gewann er mit 3:2, im Doppel gegen Ingolstadt holte er mit Deniel 'Denii10' Mutic ein 1:0.

'Yannic0109' & Co. landen auf Rang fünf

Ebenfalls in die Final Chance geht es für den FC Augsburg, der dort nun auf den FC St. Pauli trifft. Am Mittwoch trennten sich die Schwaben zunächst mit 4:4 von Mainz, Yannic 'Yannic0109' Bederke im Einzel und im Doppel mit Bruder Philipp 'Phlip1089' Bederke sorgten für die Punkte.

Anschließend folgte ein 6:3 gegen Frankfurt, das den FCA noch auf den fünften Platz klettern ließ. In der letzten Begegnung der Hauptrunde waren Lukas 'LukasR18' Rathgeb (3:2 gegen Andreas 'ANDY' Gube) und 'Yannic0109' (4:2 gegen Emil 'EmilSGE' Köhler) jeweils im Einzel erfolgreich.

Regensburg raubt Hertha die Hoffnung

Nicht mehr gereicht hat es dagegen für Hertha BSC: Die Berliner hatten zuletzt nach dem 19. Spieltag in den Top 6 gestanden und hofften am Mittwoch vergeblich auf die Rückkehr. Nach der 2:5-Niederlage gegen Frankfurt bestand noch eine Resthoffnung, die durch das anschließende 3:6 gegen Regensburg allerdings verpuffte.

Einzig Eren 'ErenPyrz030' Poyraz gelang ein Sieg gegen den Tabellenelften - zu wenig für die Hertha, die die Saison als Siebter mit drei Punkten Rückstand auf Nürnberg beendete. Hinter dem Hauptstadtklub landeten Darmstadt und Fürth mit jeweils neun Zählern Rückstand auf Platz sechs.