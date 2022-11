VBL: Titelverteidiger und Liga-Neuling makellos - St. Pauli rollt langsam an

Der erste Spieltag der Saison 2022/2023 in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC) ist absolviert. Titelverteidiger RB Leipzig hat sich standesgemäß an die Spitze geschossen, dahinter direkt ein Liga-Neuling. DFB-ePokalsieger St. Pauli rollt dagegen langsam an.

Spitzenreiter in Division Süd-Ost: 'Umut' mit RB Leipzig. IMAGO/Beautiful Sports