VBL: Titel-Hattrick für Leipzig, Neuling und Überraschungsteam in den Play-offs

Die reguläre Saison der Virtual Bundesliga Club Championship ist vorbei. Auch im Süd-Osten sind die Entscheidungen gefallen: Von einem Titel-Hattrick, überzeugenden Neuling, Überraschungsteam und Endspurt.

Bis zum Schluss blieb auch die Süd-Ost-Staffel spannend. Sowohl die Titelfrage, als auch die nach den Play-offs und den Top 4 waren ungeklärt. Die Ausgangslage: Tabellenführer RB Leipzig musste eines der beiden Duelle am Doppelspieltag gewinnen. Verfolger Eintracht Frankfurt musste dagegen auf einen Ausrutscher hoffen: vier Punkte galt es aufzuholen.

Während sich der FC Augsburg, der Karlsruher SC und SV Sandhausen um einen Platz in den Top 4 stritten, spielten die SpVgg Greuther Fürth, die TSG 1899 Hoffenheim und der 1. FSV Mainz 05 um den letzten Play-off-Platz.

Kein Herzschlagfinale um den Titel

Schnell einen Haken hinter den Divisionstitel machte RB Leipzig. Anders als noch in der Nord-West-Staffel gab es demnach kein Herzschlagfinale. Zwar machte Eintracht Frankfurt seine Hausaufgaben, doch auch RB Leipzig gab sich keine Blöße und machte das Rennen um die Top 4 spannend.

Denn direkt in der ersten Begegnung mussten die Sachsen mit kicker eFootballer des Jahres 2022, Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin, gegen den SV Sandhausen ran. Schon im Doppel ließen Gültekin und Teampartner Richard 'RBLZ_Gaucho' Hormes ihre Klasse aufblitzen.

So geschehen beim zwischenzeitlichen 2:1. Über Timo Werner narrten sie gleich mehrere Sandhäuser im Strafraum, ehe ein wuchtiger Schuss ins kurze Eck die Leipziger auf die Siegerstraße brachte. In der Folge erhöhten die Sachsen noch auf ein 3:1, was den Endstand markierte. Darüber hinaus noch: Dieser Sieg sollte ihnen den Divisionssieg sichern. Denn der SVS versuchte mit allen Mitteln, die drohende Niederlage noch abzuwenden. Zwei Remis in den Einzelduellen blieben aber nicht mehr als ein Achtungserfolg.

Die drei Punkte eingefahren, war Leipzig die Staffelmeisterschaft nicht mehr zu nehmen. Damit krönte sich der Klub bereits zum dritten Mal in Folge.

Frischer Wind, Überraschung und Endspurt

Freuen durfte dieser Sieg auch den Karlsruher SC und den FC Augsburg. Beide hatten dadurch die Chance, ihre Position in den Top 4 zu untermauern. Die Fuggerstädter holten sechs Punkte, der KSC sicherte sich die für ihn notwendigen drei Punkte im letzten Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Durch die Platzierung in den ersten vier qualifizierten sich die Akteure für das Grand Final im Einzel.

Offen war lediglich noch, wer sich in den Play-offs zu Augsburg, Karlsruhe und Sandhausen gesellen sollte. Beste Aussichten darauf hatte Mainz 05, das mit einem Punkt Vorsprung ins Fernduell ging. Ebenfalls ein Trumpf war, dass die dahinter lauernden Fürther Mammutaufgaben vor sich hatten. So ging es für die Franken sowohl gegen den FCA als auch Titelaspirant Frankfurt.

Aus keinem dieser beiden Duelle ließ sich aus Fürther Sicht etwas Zählbares mitnehmen, zumal die Mainzer ihre Auftaktbegegnung gegen Karlsruhe gewannen. Entsprechend gab es an den letzten beiden Spieltagen keinerlei Bewegung im oberen Tabellendrittel. Leipzig schließt als Staffelsieger vor der Eintracht aus Frankfurt ab, die als Zweiter für das Grand Final im März qualifiziert ist.

Dahinter reihen sich der FC Augsburg und der Karlsruher SC ein. Die Badener nehmen damit direkt in ihrer ersten Saison an den Play-offs teil. Auf Rang fünf steht der SV Sandhausen, der sein bestes Ergebnis in der Virtual Bundesliga Club Championship erzielte. Nach neun Niederlagen in Folge legte Mainz einen Endspurt ein und nimmt als Sechster ebenfalls an den Play-offs teil. Diese werden am 07. und 08. März ausgetragen. Das Grand Final findet am 25. März und 26. März in Köln statt.