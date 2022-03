VBL sucht auch den "Top-Performer der Rückrunde"

Die Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor ermittelt derzeit den "Top-Performer der Rückrunde", vier Spieler stehen zur Abstimmung.

Das Finale der VBL Club Championship wirft seine Schatten voraus, am letzten März-Wochenende wird unter den verbliebenen acht Klubs der deutsche FIFA-Vereinsmeister ermittelt. Ehe es so weit ist, richtet die Liga den Blick noch mal zurück: Auf Twitter läuft derzeit eine Abstimmung, welcher Spieler der "Top-Performer der Rückrunde" war.

Zur Wahl stehen laut VBL die statistisch jeweils zwei besten Akteure beider Staffeln: Jonas 'Jonny' Wirth vom SC Paderborn und Levy Finn 'levyfinn' Rieck von Hansa Rostock aus der Nord-West-Division sowie Eren 'ErenPyrz030' Poyraz von Hertha BSC und Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin von RB Leipzig aus der Süd-Ost-Division.

Keiner siegte öfter als 'RBLZ_UMUT'

'RBLZ_UMUT' hatte bereits im Winter bei der Abstimmung zum "Top-Performer der Hinrunde" zur Wahl gestanden, musste damals aber Riad 'H96_Riad' Fazlija den Vortritt lassen. Während der Hannoveraner seine starke Form nicht mit in die Rückrunde nehmen konnte, trumpfte 'RBLZ_UMUT' nahezu im Wochentakt auf.

Mit 27 Siegen feierte der Einzelmeister mehr Erfolge als alle anderen Spieler, mit 62 Toren war er zudem einer der treffsichersten Akteure. Mit Triumphen in Einzel und Doppel hievte Gültekin seine Leipziger am letzten Spieltag der Hauptrunde vor Ingolstadt auf den ersten Platz im Südosten, sodass das Team zuversichtlich aufs Finale blicken kann.

Bereits beendet ist die Saison für 'ErenPyrz030', der mit Hertha BSC als Siebter knapp den Sprung in die Play-offs verpasst hat. Dabei hatte der 19-Jährige alles getan, um die Berliner so lange wie möglich im Rennen zu halten. Sechs seiner letzten acht Einzel gewann 'ErenPyrz030', er schloss mit 17 Siegen als erfolgreichster Hertha-Spieler ab.

Paderborn-Youngster 'Jonny' trumpft auf

Die Überraschung der Hauptrunde war der FC Hansa Rostock, der in der Debütsaison prompt den Divisionssieg im Nordwesten verbuchte. Dabei spielte sich 'levyfinn' in den Fokus: Erst vor der Saison gescoutet, sammelte er 22 Siege und ist damit auf Augenhöhe mit etablierten Spielern wie Burak 'Burak__May' May und Mustafa 'fcsp_musti' Cankal.

Am letzten Spieltag sicherte 'levyfinn' seinem Team mit Siegen in Einzel und Doppel den ersten Platz und den direkten Einzug ins Club Championship-Finale. Auf Platz zehn ging die Saison dagegen für Paderborn in der Staffel Nord-West zu Ende, dabei spielte sich in der Rückrunde ein weiteres Talent in den Fokus.

Der 16 Jahre alte 'Jonny' war erst im Winter in den Kader aufgenommen worden, doch wusste auf Anhieb zu gefallen. Gleich bei seinem zweiten Einsatz holte er den ersten Einzelsieg an der Xbox und ließ bis zum Saisonende noch fünf weitere folgen, womit er sich nachhaltig in den Blickpunkt spielte.