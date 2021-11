VBL startet wieder: Künftig mehr Zeit für die Open

Die neue Saison der VBL ist am 1. November gestartet. Die wichtigsten Änderungen betreffen die Open, die Club Championship und einen neuen Medienpartner.

Ambitionierte FIFA-Spieler haben künftig einen Monat länger Zeit, um sich für die Playoffs der Virtual Bundesliga (VBL) zu qualifizieren. Die am 1. November startenden VBL Open werden erstmals von November bis März und somit über fünf Monate statt der bisher üblichen vier ausgetragen.

Mit dieser Modifikation werde den Wünschen der Community Rechnung getragen, erklärte Head of VBL Jörg Höflich jüngst im kicker eSport-Interview.

Außerdem reduziert sich die Anzahl der Spiele, künftig müssen innerhalb eines Kalendermonats nur noch 60 - statt bisher 90 - Partien absolviert werden, um ins Ranking der VBL Open zu kommen.

Community-Turniere liefern vier Playoff-Teilnehmer

Verändert wird auch die Verteilung der Qualifikanten: Monatlich schaffen je zehn Spieler an PlayStation 4 oder 5 sowie Xbox One oder Series S/X den Sprung in die Playoffs. Weitere vier Tickets für die Endrunde werden bei ausgewählten Community-Turnieren sowie über die VBL Club Championship vergeben.

Im Frühjahr 2022 kämpfen schließlich die 128 besten Spieler in den Playoffs um den Einzug ins Grand Final. Und natürlich um die Fortsetzung des Traums vom großen Preisgeld: Wie im Vorjahr wartet ein Gesamtpreisgeld von 100.000 Euro auf die Teilnehmer des Grand Final.

Preisgeld und Medienpartner für Club Championship

Apropos Preisgeld: Dieses wird in der Saison 2021/22 erstmals auch in der VBL Club Championship ausgeschüttet, im Pool befinden sich 65.000 Euro.

"Das ist eine Entscheidung, die wir zusammen mit den Klubs getroffen haben und von der wir glauben, dass sie die gute Entwicklung der VBL Club Championship abbildet", erklärte Head of VBL Höflich dazu. "Das Preisgeld stellt einen zusätzlichen sportlichen Anreiz hinter die Leistung eines Klubs."

Der erste Doppelspieltag findet am 9. respektive 10. November statt. Neu dabei sind der FC Hansa Rostock und der FC Ingolstadt, die infolge des Aufstiegs in die 2. Fußball-Bundesliga teilnahmeberechtigt sind. Sie ersetzen die abgestiegenen Eintracht Braunschweig und FC Würzburger Kickers.

Live-Bilder der VBL Club Championship wird es erstmals über MagentaTV auf #dabeiTV zu sehen geben. Der Kölner Sender ist in der neuen Saison als Medienpartner an Bord und wird an allen Spieltagen ausgewählte Partien übertragen. In welchem Umfang und wie sich das auf die gewohnten Übertragungen auf dem Twitch-Kanal der Virtual Bundesliga auswirkt, hat die VBL noch nicht mitgeteilt.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.