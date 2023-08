VBL: Spielt 'Epixal' sich von Schalke zu den Bayern?

Ab der kommenden Spielzeit wird der FC Bayern ein VBL-Team stellen. Die Mannschaft wird per Turnier ausgespielt. Dabei geht ein Ex-Schalker als Mitfavorit in das Final-Event.

Die Ankündigung kam fast aus dem Nichts. Ende Juli gab der FC Bayern München quasi nebenbei bekannt, dass er ab der kommenden Saison an der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) teilnehmen wird. Um den Kader für die erste Spielzeit in EA SPORTS FC 24 zu ermitteln, setzte der deutsche Rekordmeister offene Qualifikationsturniere an, an denen jeder teilnehmen konnte. Vier gab es davon an der Zahl, das letzte am vergangenen Wochenende - weshalb die acht Teilnehmer für das entscheidende Final-Event nun feststehen.

Ehemaliger Schalker zeigt auf

Dabei springt dem geneigten VBL-Fan der ein oder andere bekannte Name ins Auge. Allen voran der von Fabiano 'Epixal' Loos. Dieser war in der vergangenen Runde noch für den FC Schalke 04 am Controller im Einsatz. Mit den Knappen zog er beim Grand Final der VBLCC bis in die Vorschlussrunde ein, scheiterte erst am späteren Titelverteidiger RB Leipzig. Das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte, nach dem der gemeinsame Weg fast zeitgleich zur VBL-Ankündigung aus München endete.

Nun könnte sich Loos seinen Platz in der VBL, der im Zuge einer umstrittenen eSport-Umstrukturierung von EA SPORTS ungemein an Relevanz gewinnt, bei der bayerischen Konkurrenz erspielen. Sein Abschneiden bei den Qualifikationsturnieren macht ihn vor dem Finale zumindest zum Topfavoriten, holte er doch die meisten Punkte des gesamten Teilnehmerfelds, indem er das erste Turnier für sich entschied.

'xthomas_om' von Regensburg nach München?

Knapp dahinter kam mit Thomas 'xthomas_om' Ostermaier allerdings ein zweiter VBL-erprobter Spieler ins Ziel. Mit dem SSV Jahn Regensburg landete er im unteren Drittel der Süd-Ost-Division und muss sich aufgrund des echten Fußballs nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Denn der Jahn stieg aus der 2. in die 3. Liga ab, ist daher nicht mehr Teil der DFL und somit auch kein Bestandteil des Teilnehmerpools für die VBL, die in den Lizenzauflagen der Deutschen Fußball-Liga verankert ist.

Zusätzlich zu der sportlichen Qualität in den bisherigen Turnieren spricht auch die regionale Nähe für Ostermaier. Die Münchner möchten bei der Auswahl ihrer EAFC-24-Vertretung nämlich auf mehr achten als spielerische Klasse. "Teamfähigkeit, Identifikation mit dem Klub, mediales Auftreten" und weitere nicht genannte Eigenschaften spielen nebst gefälligem Gameplay in den Entscheidungsprozess hinein.

VBL-Erfahrung und Open-Überraschung mit dabei

Im hochwertigen Teilnehmerfeld für das Finale am 19. August ebenfalls dabei: Die beiden ehemaligen Hoffenheimer Lukas 'Lukas_1004x' Seiler, Sieger des dritten Qualifikationsturniers, und Ekrem 'Sami-yen' Dogan. Außerdem spielen mit Pascal 'SVMtamp__bhv' Guscic, der im Zuge der VBL Open nur knapp an Titelverteidiger Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen scheiterte und den zweiten ESPORTS CUP der Bayern gewann, und Pasqual 'Pasqualneymar' Iacona zwei aufstrebende FIFA-Talente um Plätze im Bayern-Kader. Komplettiert wird das Aufgebot vom Mainzer VBL-Profi Max 'Kuchinter' Winter und Enrique 'MiroFiro00' Kilic, der sich das vierte FCB-Event sicherte und von PHIRONIX bekannt ist.